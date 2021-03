Kezdődhet a mikházi székely kapu felújítása

Javításokra van szükség a székelykapun és a kerítésen is. • Fotó: Rab Zoltán

Alaposan le kell tisztítani a kaput, majd kijavítani az időközben keletkezett hibákat, károsodásokat, kicserélni a galambdúc tetején a zsindelyt – magyarázta a Székelyhonnak Szélyes Ferenc színész, a Mikházi Csűrszínházi Egyesület elnöke, aki elmondta, a pénz összegyűlt, húsvét után szeretné, ha nekifognának a munkának. A javításokat Lőrincz Antal nyárádköszvényesi faragómester végzi – ő faragta a kaput is. A székely kapu mellett a kerítésen is külső és belső javításokat végeznek. Ugyancsak kisebb javításokat terveznek a csűrszínház épületén is – fűzte hozzá Szélyes. A mikházi származású színész elmondta, tavaly a nyárádremetei önkormányzat jóvoltából kicserélték a tetőt, a nézőteret is lepadolták, idén az ajtókat és a lépcsőket szeretnének megjavíttatni, egy új öltözőt építtetni, aminek a költségeit megpályáznák.

HIRDETÉS

Saját előadással készül a csűrszínház

A június végén esedékes Csűrszínházi Napok programja is összeállt, de egyelőre nem szeretnék azt nyilvánossá hozni, hiszen minden a világjárvány alakulásától függ – mondta Szélyes Ferenc, hozzátéve, hogy akárhogy is alakul a helyzet,

ha a Csűrszínházi Napokat a teljes programmal nem tudják megszervezni, akkor is megtartanak néhány előadást.

A csűrszínház a Spectrum Színházzal és a Maros Művészegyüttessel közösen Székely János Caligula helytartója című darabját viszi színre, amit Mikházán szeretnének bemutatni júniusban. A próbákat már elkezdték.