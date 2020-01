Kezdődhet a méhnyakrák elleni oltások beadása

Érvek és ellenérvek a HPV-elleni oltás körül. A szakma fontosnak tartja. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Megérkeztek a HPV-vírus elleni oltóanyagok és a beadással kapcsolatos módszertan is a Maros és a Hargita megyei egészségügyi igazgatóságokra, így már ebben a hónapban elkezdik beadni a háziorvosok az oltóanyagokat a kérelmek alapján – tudtuk meg a megyék egészségügyi igazgatóságaitól.

Csak a lányoknak jár térítésmentesen

A humán papillomavírus a fő okozója a méhnyakrák kialakulásának, amely akár halálos is lehet. A HPV-vírus oltáskampányának keretében azok a 11–14 éves lányok részesülnek védőoltásban, akiknek szülei már 2017–2018-ban benyújtották az erre vonatkozó igénylésüket a háziorvosuknál. Az első adagokat már szétosztották a megyei egészségügyi igazgatóságok között, onnan pedig a háziorvosi rendelőkbe kerülnek a kérések függvényében.

Hargita megye 650 adagot kapott, ezzel pedig a 2017-es évben leadott igényléseknek tudnak eleget tenni

– tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetőjétől. 2017-ben 650 szülő kérelmezte gyereke számára az oltást, 2018-ban nem volt igénylés, 2019-ben pedig 590 kérelem érkezett. A háziorvosok név szerint hívják majd be a kérelmezőket, azokat a lányokat is, akik már kinőttek a hivatalosan előírt korosztályból. Az oltóanyag beadási módszertana szerint a 15 év felettieket három szakaszban oltják be – részletezte az igazgatóság vezetője.

Az oltóanyag Romániában csak a lányoknak jár térítésmentesen, számos nyugati országban már fiúk is kapják, ugyanis nem csak méhnyakrákot okozhat ez a vírus, hanem másfajta daganatos megbetegedést is, például az emésztőcsatornában is kialakulhat rákos elváltozás – tette hozzá Tar Gyöngyi. Hargita megyében mintegy hatezer lány lenne jelenleg jogosult az oltóanyagra, de mindössze tíz százalék esetében kérelmezték a szülők a védőoltás beadását – közölte az egészségügyi igazgatóság vezetője.

Ez az oltás életeket menthet, de nem látszik azonnal a hatása, mert nem 13 évesek halnak meg, hanem 30–40 év múlva látszik meg a hatás az ország elhalálozási statisztikáiban

– magyarázta Tar Gyöngyi.

Megfelelő felvilágosítás hiányában

Románia elsők között volt, amikor 2008-ban térítésmentesen bevezette volna a HPV-oltást, ám akkor kudarcot vallott ez a kampány, mert nem előzte meg megfelelő felvilágosítás. Tar Gyöngyi úgy véli, akkor politikai ellenkampány áldozatává vált több tízezer oltóanyag, ugyanis

sokan visszautasították az álhírek miatt,

ezért hiába kapott akkor az ország elegendő oltóanyagot, azok nagy részét el kellett égetni, mivel sokan visszautasították, ezért lejárt a szavatossági idejük, így veszélyes hulladéknak minősültek – magyarázta az egészségügyi igazgatóság vezetője.

Maros megyébe 721 dózis érkezett

A Maros megyei egészségügyi igazgatóság 721 adag HPV-elleni oltóanyagot kapott, amely a 2017–2018 közötti időszakban a háziorvosok által letett kérelmeket fedi, és még januárban eljuttatják a háziorvosokhoz – tájékoztatott Uifălean Gabriela, a Maros megyei egészségügyi igazgatóság sajtószóvivője.

Irimiás Erika marosvásárhelyi háziorvos tapasztalata szerint a marosvásárhelyi szülők egyre nyitottabbak az oltóanyag iránt, páciensei közül mintegy kilencven százalékban kérik gyerekük számára az oltást – mondta el a háziorvos.

A méhnyakrák a Babeş–Papanicolau nőgyógyászati teszttel mutatható ki, amely Romániában ingyenesen hozzáférhető, és minden 18–64 év közötti nőnek a teszt évenkénti elvégzését javasolják az orvosok.