Kezdődhet a leégett komandói iskola újjáépítése

Egyelőre szerény körülmények között kénytelenek tanulni a kommandói iskolások • Fotó: Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája

A komandói iskola 2017. január 9-én égett le, az új oktatási intézményt a helyi önkormányzat az Országos Vidékfejlesztési Programhoz benyújtott (PNDL) pályázatából építi fel. A projekt összértéke 4,2 millió lej, amelynek önrésze 391 ezer lej. A beruházás a teljes kivitelezést jelenti, az építést és a felszerelést egyaránt tartalmazza – tájékoztat közleményben Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája.

Opra-Béni János, a település alpolgármestere elmondta, sikerült már korábban aláírni a kivitelezési szerződést, azonban a munkálatok megkezdése a hónap végén kezdődhet el. Reményeik szerint a finanszírozási szerződésben foglalt négy év helyett két év alatt befejezik az iskola építését és a gyerekek mihamarabb az új osztálytermekben tanulhatnak.

Az új létesítményben nyolc tanterem, két, óvodások rendelkezésére álló terem, két tanári szoba, 160 férőhelyes konferenciaterem, könyvtár és mellékhelyiségek lesznek kialakítva.

Két évvel ezelőtt nemcsak az iskolaépület egy része vált a lángok martalékává, hanem leégett a két informatikai laboratórium, a raktár, ahol a sportfelszereléseket tárolták, valamint a kilencezer kötetes könyvtár és az irattár is.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szerint a komandói iskola esetében igazi közösségi összefogást tapasztaltak.

Vállalkozók, magánszemélyek, egyházak, külhoni testvértelepülések és megyék segítettek a bajbajutott közösségen.

„Kovászna Megye Tanácsa a községeknek szánt költségvetés elosztásakor szem előtt tartotta a komandóiak váratlan helyzetét, emellett minden adminisztratív kérdésben szakmai támogatást nyújtottunk, hiszen látjuk, mennyire nehéz ebben az országban egyről a kettőre jutni a bürokrácia útvesztői miatt” – mondta el a megyei önkormányzat elnöke.

Jelenleg még mostoha körülmények között tanulnak a komandói iskola diákjai. Összesen 18 óvodás és 64 I-VIII. osztályos gyerek tanul a régi komandói oktatási intézmény épületében.

A tűz után kevés az épen maradt, használható terem, ezért az ideiglenesen kialakított osztálytermekben zajlik az tanítás. Már a gyerekek is nagyon várják az új iskolát. Ugyanakkor rengeteg tárgyi adomány is érkezett az iskolának az elmúlt időszakban, amelyet ezúton is szívből köszönünk, akárcsak a pénzügyi támogatásokat

– fogalmazott Opra-Béni Béla, a komandói Horn Dávid Iskola Általános iskola igazgatója.