Kezdődhet a 16 szintes tömbház építése marosvásárhelyi Állomás téren

Elkerítették Marosvásárhelyen az Állomás téren levő egykori parkot és előre láthatóan napokon belül nekifognak a terület kitakarításának, a fák kivágásának. Az amúgy is zsúfolt helyszínre egy 16 szintes tömbházat fognak építeni magánbefektetők. A jó hír, hogy az közelben egy mélygarázs is épül majd a környéken lakók számára, ez utóbbit a város fogja építtetni.

Nagy szükség van egy mélygarázsra nemcsak a környékbeli lakók miatt, hanem azért is, mert a közelben két, nagy méretű magánkórház is van, és a távolabbi megyékből is autóval ideérkező betegek miatt is nagyon zsúfolt az egész környék. A mélygarázs felszínén, zöldövezetet, játszóteret hozunk létre” – fejtette ki a polgármester.