Kézdivásárhelyen RMDSZ-többségű tanács kezdi meg a munkát

2024. október 24., csütörtök

A 3D forradalom folytatódik az Admasys Romániánál

A székelyudvarhelyi Admasys RO SRL, a 3D nyomtatási és szkennelési technológiák területén országosan is jelentős szereplő, idén is megszervezte Nyílt napját, melyen a 3D nyomtatási piac gyártói is magas szinten képviseltették magukat.