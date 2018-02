Kevés a pénz a működési költségekre, remélik a csíkszéki polgármesterek, hogy év végén is lesz pénz a fizetésekre

Fejtörést okozott több csíki településen is az idei költségvetés összeállítása, a leosztásból kapott összegekből ugyanis nem mindenhol tudják egész évre biztosítani a fenntartási költségeket. Ennek ellenére beruházásokból nem lesz hiány a térségben, spórolt pénzből, pályázatokból fejlesztenek idén az önkormányzatok.

Az önkormányzatoknak jól be kell osztaniuk, hogy idén mire költenek. Illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Elsősorban a működési költségeire fordította a leosztásból kapott pénzösszegét Csíkrákos önkormányzata, de még így is vannak olyan tételek, amelyek csak az első háromnegyed évre vannak lefödve,

az utolsó három hónap több tétel esetében is még lóg a levegőben

– mutatott rá Császár Attila. Csíkrákos polgármestere megjegyezte, emellett van egy összeg, amely célirányosan egy beruházásra van elkülönítve, s igyekeztek az idén elkezdhető pályázataikra is félretenni egy-egy összeget. Kérésünkre számszerűsítette is a helyzetüket:

HIRDETÉS

fenntartásra és beruházásokra 1,7 millió lejt tervezhettek be idénre a célirányos 1,3 millió lejük mellett.

S habár siralmasnak nevezte az idei költségvetésüket, arra is rámutatott, hogy volt esztendő, mikor ennél kevesebb pénzből kellett gazdálkodniuk. Mint megtudtuk,

terveik szerint már az első félévben elkezdődhet három beruházásuk: a vidékfejlesztési program révén nyert községi utak aszfaltozására vonatkozó, a helyi fejlesztési programban szereplő úthálózat felújítását célzó és egy LEADER-es, buszmegálló kialakítására, térrendezésre vonatkozó pályázatuk.

Emellett az iskolaudvar területrendezésére és egy interaktív játszótér kialakítására, valamint a kultúrotthon felszerelésének bővítésére is pályáztak korábban.

Odafigyelve beosztani azt, ami van

Csíkszentdomokos önkormányzatának tavalyról maradt

1,6 millió lej megtakarítása, Hargita Megye Tanácsa 130 ezer lejt irányzott elő számukra, a leosztásból viszont valamivel kisebb összeget kaptak, mint tavaly, így idén 9,3 millió lejes összköltségvetéssel terveztek

– számolt be Karda Róbert polgármester. Ebből az összegből fejlesztésekre 4,8 millió lejt költhetnek, tehát kurrens költségekre 4,5 millió lejt kellett beosztaniuk. Mint a községvezető tájékoztatott,

próbálták a lehető legjobban felosztani a rendelkezésre álló összeget, de még így sem tudták betervezni az utolsó hónapra vonatkozó béreket. Bíznak ugyanakkor abban, hogy az év végére ez a kérdés megoldódik.

Karda Róbert meglátása szerint, egyre inkább azokat az éveket élik, amikor az önkormányzatoknak okosan végig kell gondolniuk terveiket, és azt a pénzt ami rendelkezésükre áll, nagyon odafigyelve kell beosztaniuk, hiszen minden lej számít.

A beruházásokkal kapcsolatban megtudtuk, uniós pályázatuk révén

napköziotthont építenének a községben, továbbá az országút mellett járda kiépítését tervezik, garázst és raktárat építenének a tavaly beszerzett tűzoltóautónak, községi utakat aszfaltoznának, sáncokat betonoznának, de fordítanának pénzt mezei utak karbantartására és a közvilágítási rendszer fejlesztésére is.

Nem része a költségvetősüknek, de a település számára fontos megvalósítás lesz a Bethlen Gábor Alap által finanszírozott Márton Áron Látogatóközpont megépítése is – sorolta az illetékes.

Kiegészítésben bíznak

Habár 8,3 millió lejes összköltségvetéssel számolhatott idén Madéfalva önkormányzata, mégsem tudták betervezni az utolsó három hónapra a személyi költségeket. Mint azt Csibi József polgármester ismertette, ebből az összegből

5,6 millió lej célirányos, tehát tulajdonképpen 2,7 millió lej állt a rendelkezésükre, hogy a fenntartási költségeik biztosítása mellett fejlesztésekre is fordítsanak

– utóbbiakra egyáltalán nem futotta volna, ha a személyi költségeket egész évre betervezik. Emiatt is remélik, hogy az év folyamán lesznek pozitív változások, s az esztendő végén ki tudják majd adni a fizetéseket.

Költségvetésük összeállításakor arra törekedtek, hogy idén be tudják fejezni két uniós pályázatukat – a délutáni foglalkoztató építését és a kultúrotthon felújítását –, ezért azok el nem számolható költségeit is befogták büdzséjükbe, illetve kisebb beruházásaik elindítására is elkülönítettek egy-egy összeget.

Kérdésünkre, hogy a két befejezés előtt álló beruházás mellett még milyen terveik vannak idénre Csibi József a következőket sorolta fel: közösségi teret alakítanának ki közmunkával egy csűrben, pályázati úton községi utakat újítanának fel, elköltöztetnék a polgármesteri hivatal székhelyét, rendeznék a Siculicidium-emlékmű melletti teret, feltérképezik a gázhálózat kiépítésének lehetőségeit, elfogadják a község PUG-ját (általános rendezési tervét).

Nehéz volt a tervezés

Habár idén a leosztásból jelentősen kevesebb összeget kapott Csíkszentgyörgy község mint a korábbi években, beruházásokból mégsem lesz hiány ebben az esztendőben – állítja György József. A polgármester elmondása szerint, az elmúlt két évtizedben még soha nem kellett ennyit gondolkodnia azon, hogy hogyan tudják túlélni az esztendőt, hogyan állítsák össze a költségvetést.

A fenntartási költségekre ugyanis 1,2 millió lejt osztottak le számukra, ehhez jön a saját bevételük, amely 700 ezer lej körülire szokott rúgni.

Tehát még a kétmillió lejt sem éri el az az összeg, amiből a fizetéseket biztosítaniuk, a számlákat fizetniük, egyéb kurrens költségeiket állniuk kellene. Emellett

további 1,1 millió lejt irányoztak elő számukra célirányosan az iskolák anyagköltségeire, szociális ellátásra

– részletezte a községvezető. Hozzátette, habár igyekeztek úgy osztani a rendelkezésre álló pénzt, hogy mindenre fussa, azért szükség lenne az őszi költségvetés-kiegészítésre, hogy az évet gond nélkül le tudják zárni.

Azt is megtudtuk az elöljárótól, hogy ennek ellenére több beruházás előkészítését és elkezdését is tervezik idénre, ugyanis tartalékalapjukban mintegy ötmillió lej áll a rendelkezésre. Ebből az összegből megpróbálnak a község falvaiban arányosan befektetni egy-egy szükséges munkálatba.

Bánkfalván a valamikori orvosi rendelőt újítanák fel, Csíkszentgyörgyön sportcsarnokot építtetnének, Menaságon műgyepes sportpályát és ifjúsági házat létesítenének, Csinódban az iskolaépületet bővítenék, de utak aszfaltozását, hidak felújítását, valamint kultúrotthonok hang- és fénytechnikai rendszerekkel való felszerelését is tervezik

– foglalta össze röviden.

Kérdésesek az utolsó hónapi bérek

Csíkszentsimonban is elfogadták már az idei éves büdzséjüket, ahol szintén a fenntartási költségek biztosítása jelenti a problémát – avatott be Kozma István. A helyi polgármester kifejtette,

idén mintegy 400 ezer lejjel kaptak kevesebbet, mint az előző évben, miközben a költségeik nőttek – elsősorban a béremelés miatt.

Emiatt nehéz volt összeállítani az idei költségvetést, nem is tudtak mindenhova egész évre tervezni, a jelenlegi helyzet szerint a fizetéseket például csak októberig tudják biztosítani. Bíznak benne ugyanakkor, hogy a költségvetés-kiegészítések által a működési költségeikre kapnak kellő pénzt, és az utolsó hónapok egyelőre függő kérdése megoldódik.

Kérdésünkre azt is elmondta az elöljáró, hogy

működési költségekre három millió lej szerepel idei költségvetésükben, míg fejlesztésekre négymillió lejt költhetnek.

Azt sem titkolta, hogy azért áll rendelkezésükre ekkora összeg a beruházási részen, mivel az előző években – elindított beruházások hiányában – elsősorban a tervezéssel foglalkoztak, így közben tudtak spórolni. Fontosabb idei beruházásaik közt több pályázat kivitelezése is szerepel. Egyebek mellett

korszerűsíthetik a községi közvilágítási rendszert, felújíthatják a 265-ös jelzésű községi utat, parkolókat létesítenének, egy multifunkcionális gépet vásárolnának, a földgázhálózat kiépítéséhez egy nyomáscsökkentő állomást létesítenének.

Mindezek mellett pedig a kultúrotthonok feljavítását célzó, egyelőre elbírálás alatt lévő pályázatuk önrészére is beterveztek egy adott összeget.