Kétszer megúszta, harmadszor rácsok mögé került

Mint a Maros megyei rendőrségtől megtudtuk, vasárnap késő délután értesítették őket Koronkáról, hogy egy ház udvarára, a kerítést átugorva bejutott egy ismeretlen férfi. A ház tulajdonosa hívta őket az 112-es sürgősségi segélyhívószámon. A rendőrök azonosították a 29 éves férfit. Mint kiderült. ugyanaz a személy augusztus 19-én egy backamadarasi házba hatolt be, ahonnan két mobiltelefont és 140 lejt vitt el. Akkor is azonosították és 24 órára őrizetbe vették. A nyomozás során fény derült arra is, hogy augusztus 19-én egy koronkai házba is betört és elvitt 1600 lejt.

A vasárnapi esetet követően a férfit harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték. A megyei rendőrség közleményében hangsúlyozza, hogy amíg egy ügyben végleges döntés nem születik, mindenkit megillet az ártalmatlanság vélelme.