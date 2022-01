Kétszáz fölött maradt az esetszám, halálesetek is történtek Hargita megyében

A keddi rekordértékhez képest csökkent ugyan, de szerdán is kétszáz fölött maradt a napi esetszám Hargita megyében. Rossz hír továbbá, hogy az elmúlt huszonnégy órában több koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset is történt, illetve a kórházban ápoltak száma és a fertőzöttségi arány is emelkedett.