Kétrészes online bemutató előtt a Tompa Miklós Társulat

Grand Hotel retromadár színpadkép • Fotó: Nemzeti Színház

Az előadás nem folytatása a Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan című produkciónak, hanem arra épül – hívta fel a figyelmet Gáspárik Attila színházigazgató, aki a Székelyhonnak elmondta, az az érdekessége a bemutatónak, hogy két részben tartják, amivel tulajdonképpen egy tévés hagyományt újítanak fel. A néző ugyanazzal a 19 lejes jeggyel nézheti meg mindkét részt.

A korábbi előadáshoz hasonlóan a produkcióban ezúttal is ötvöződik a színpadi költészet, a humor és a társadalomkritika. A nézők által már ismert múlt találkozik a jelennel: előbbi itt már visszaemlékezés, utóbbi pedig az egykori álmok és tervek helyét vette át. 2020-ban Mioara, aki a 70-es években a Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan tömbházában lakott, időközben felnőtt, írónő vált belőle és Belgiumban él. Hazatér szülővárosába, hogy megírja legújabb regényét, amely talán segít megszabadulnia az állandó múltba fordulástól. A tömbházból mára hotel lett, a neve Grand Hotel Retromadár, tulajdonosai egy bizarr pár, Aladár, az egykori virágárus és romantikus felesége, Zita. A hotelt a rendszerváltás utáni társadalom különböző rétegeit képviselő karakterek népesítik be: a rendőr, a pszichológus, a zenész, az énekes, a takarítónő mellett megjelennek a perifériára szorult alakok is. Az előadás általuk jeleníti meg napjaink világát, annak dilemmáit és problémáit, és egyben a művészet szerepére is reflektál.

A Grand Hotel Retromadár című produkció kétestés bemutatójára december 19-én és 20-án este 19 órától online kerül sor. A bemutató élő közvetítésére jegyeket 19 lejért a ezen az oldalon vásárolhatnak az érdeklődők. A néző az előadás linkjét kezdés előtt egy órával kapja meg e-mail üzenet formájában a szolgáltatótól, belépni a közvetítésre a megvásárolt jegyen szereplő jelszóval tud.

Jegyeket a bemutatóra legkésőbb az előadás napján 18 óráig lehet váltani. A színház felhívja a nézők figyelmét, hogy az előadás élő közvetítés lesz, nem felvétel formájában történik, ezért utólag nem nézhető vissza.

További információk a színház honlapján olvashatók.