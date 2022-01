Kétórás figyelmeztető sztrájk a tanügyben, felfüggesztett oktatással

Szerdán figyelmeztető sztrájkot tartanak a pedagógusok minden iskolában, ahol szakszervezeti tagok vannak, és ez azt jelenti, hogy Maros és Hargita megyében ez minden iskolát érint. A tanárok és tanítók szerdán 11 és 13 óra között nem tanítanak, de adott esetben bemennek az osztálytermekbe, hiszen a gyerekek felügyeletét meg kell oldani ez idő alatt is.

A szerdai figyelmeztető sztrájk ideje alatt a tanárok az iskolában maradnak, biztosított lesz a gyerekfelügyelet, de nem tartják meg a tanórákat. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A tavaly december 17-én kezdődött és 2022. január 14-éig tartott kérdőíves felmérés eredményei alapján a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége és a Spiru Haret Oktatási Szakszervezetek Szövetsége úgy döntött, hogy január 19-én, szerdán figyelmeztető sztrájkot tartanak az iskolákban. Ez azt jelenti, hogy

szüneteltetik a tanítást az oktatási intézményekben szerdán 11–13 óra között.

A tiltakozást az váltotta ki, hogy a kormány nem hajlandó tárgyalni az oktatási szakszervezeti szövetségek képviselőivel, és nem hajlandó konkrét lépéseket tenni több olyan kérdésben, amelyet az elmúlt hónapban követeltek a szakszervezetek. Ilyen a 153-as számú törvény 2017-ből előírt alapbérek 2022 elejétől történő biztosítása az oktatási személyzet (tanárok, kisegítő tanárok és nem oktató személyzet) számára, valamint a GDP hat százalékának elkülönítése az oktatás finanszírozására.

Továbbá a túlórák kifizetése a kisegítő oktatói és nem oktatói személyzet által a rendes munkaidőn túl végzett munkáért, a kisegítő és nem oktatói tanári álláshelyek számának kiegészítése, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az oktatási intézmények a lehető legjobb körülmények között végezhessék tevékenységüket – fogalmaznak a közösen kiadott közleményben a két szakszervezet képviselői.

A két tanügyi szakszervezet, valamint az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség mintegy száz tagja az elmúlt csütörtökön sztrájkőrséget állt a kormány, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt irodái előtt. A szakszervezetek szerint ez volt a negyedik sztrájkőrség, amelyet a kormány előtt szerveztek. Ezen kívül több mint húsz tiltakozást is szerveztek a két szövetséghez tartozó területi szakszervezetek az elmúlt hetekben.

A szerdai figyelmeztető sztrájk ideje alatt a tanárok az iskolában maradnak, van, ahol be is mennek az osztályokba, csak nem tartják meg a tanórát, ugyanis a gyerekek felügyeletét meg kell oldani erre a két órára is

– magyarázta Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke. Hozzátette, Maros megyében a Spiru Haret Oktatási Szakszervezetnek van több tagja, de Hargita megyében az általa is képviselt Tanügyi Szabad Szakszervezet tömöríti a legtöbb oktatási alkalmazottat.

Az említett két szakszervezet minden Maros és Hargita megyei tanárt képvisel, így minden iskolában szünetelni fog a tanítás szerdán 11 óra és 13 óra között.