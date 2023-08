Kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki Lemhényben

Lemhényben minden utca nevet kapott, nemrég ki is helyezték a kétnyelvű utcanévtáblákat, mindemellett a vasúti átjárót is felújították.

Az utcanevek bekerültek az utcanévjegyzékbe, és ennek megfelelően az utcanévtáblákat is elkészíttették, majd ki is helyezték azokat a településen – osztotta meg lapunkkal Jénáki Csongor, Lemhény polgármestere. „Immár minden utca nevet kapott, a táblákat ki is helyeztük. Akad néhány hiba, ezek kijavítása azonban folyamatban van.