Két vakcina közül lehet választani Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Gyergyószentmiklóson – júliusi adatok szerint – 18 százalékos a lakosság átoltottsága. A helyi oltóközpontban a kampány kezdetén reggeltől estig, sőt még hétvégente is lehetett oltakozni, ám később annyira visszaesett az érdeklődök száma, hogy rövidítették a nyitvatartási időt is. Most az elmúlt hónaphoz kézest újra emelkedést mutat az oltás iránt érdeklődők száma, napi átlag harminc személy, ezért változtattak az oltóközpont nyitvatartási programján is – tájékoztatott dr. Biró Katalin.

„Mostantól naponta 8 és 14 óra között várjuk az oltásra érkezőket, de mi gyakorlatilag háromnegyed hétkor bejövünk, hogy akik munkába menet szeretnék felvenni az oltást – vagy majd iskolaidőben a diákok is – tudják reggel elintézni. A mobilcsoportunk is működik, sőt

már nem várjuk meg, hogy több személy összegyűljön, hanem kimegyünk ahhoz, aki igényli.

Lehet, hogy nem pont a kérés napján, de legkésőbb egy-két napon belül” – hangsúlyozta az oltóközpont vezetője, aki arról is beszámolt, hogy már

többen érdeklődtek, főleg az idősek és az első időszakban beoltottak közül, hogy mikor kaphatják meg a harmadik oltást.

„Ez nálunk, Romániában még nem érvényes, mert itt a lakosság átoltottsága nagyon alacsony. Itt egyelőre azon dolgoznak, hogy az átoltottsági szintet növeljék, és csak utána lehet szó a harmadik oltásról.”

A gyergyószentmiklósi oltóközpont vezetője ismételten felhívta a figyelmet az oltás fontosságára. „Megértem a lakosság elbizonytalanodását is, az elfordulását az oltástól, mert annyi félinformációval találkoznak. Ugyanakkor feltevődik bennünk a kérdés: minek felvenni az első, második, esetleg harmadik oltást, ha megfertőződhetek, és én is fertőzök? Jogos a kérdés, de egyelőre a halállal, súlyos betegséggel, lélegeztetőgéppel szemben csak az oltással védekezhetünk” – hangsúlyozta dr. Biró Katalin.

Egyébként a gyergyószentmiklósi oltóközpont számán, a 0730–710094-es telefonszámon az oltással kapcsolatban minden információt megadnak az érdeklődőknek, de jelentkezni is lehet itt oltásra.