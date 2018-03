Két újabb halálos áldozata van az influenzának Háromszéken

Még várják a bukaresti laboratórium visszaigazolását. Illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Antal Álmos, a kórház orvosigazgatója lapunknak elmondta, a hétvégén egy 17 éves magyarhermányi állapotos nő, hétfőn pedig egy sepsiszentgyörgyi 23 éves fiatalember halt meg, mind a két esetben

légzési elégtelenség okozta a halált. Tüneteik egyértelműen influenzára utalnak, ám a bukaresti laboratórium még vissza kell igazolja a vírusfertőzést.

Az eredmények jövő hét elejére várhatók. Ugyancsak februárban egy Tulcea megyei, 53 éves férfi veszítette életét a sepsiszentgyörgyi kórházban influenza miatt.

Antal Álmos rámutatott, országos szinten több fiatal is halt már meg a fertőzés miatt, így megdőlni látszik az elmélet, hogy csak idős vagy krónikus betegségben szenvedők lehetnek a vírus áldozatai, hiszen életerős fiatalok is vannak az elhalálozottak között. A sepsiszentgyörgyi kórházban is sok súlyos esetet kezeltek. Az orvos rámutatott, a szervezet ellenálló képessége kiszámíthatatlan, ám az egyértelmű, hogy

aki megkapta a védőoltást, sokkal enyhébb tünetekkel vészelte túl a betegséget.

Antal Álmos nehezményezi, hogy az egészségügyi minisztérium bagatellizálja a járványt, megkésett az ingyenes védőoltásokkal, amikor az immunizálást már tavaly novemberben el kellett volna kezdeni.

Járványtani megelőzés szempontjából legalább a lakosság tizenöt százalékát, vagyis Kovászna megyében harmincezer személyt kellett volna beoltani influenza elleni vakcinával, ám a minisztérium mindössze háromezer dózis ingyenes vakcinát biztosított. Háromszéken egyébként az elmúlt napokban csökkent a felső légúti megbetegedések száma, de így is háromezer körül van.