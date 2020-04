Két óvoda felújításán dolgoznak Gyergyószentmiklóson

Tágasabb, korszerűbb lesz a Pitypang óvoda a felújítás után • Fotó: Gergely Imre

Lassan öt éve, hogy nekikezdtek a gyergyószentmiklósi Kossuth Lajos utcai napközi teljes felújításának, és az eredetileg tervezett költség több, mint kétszeresénél tartanak. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere bízik abban, hogy most már nem jön közbe semmi váratlan akadály, és ősszel visszaköltözhetnek ide a gyerekek.

A felújítás kezdetén a beázásoktól akarták megmenteni az épületet, ezért a tetőzeten dolgoztak, amíg ez zajlott, támogatáshoz jutott a város, amiből a fűtésrendszert lehetett elkészíteni, a régi csempekályhák kiváltására.

Ezután újabb pénzügyi forráshoz jutottak, és a tetőtér beépítésének kezdték el. Azután kezdtek jelentkezni a problémák, kiderült, hogy az épület nem bírná el a födémet, a falakat is meg kellett erősíteni, de alapot is meg kellett erősíteni, mivel – mint kiderült, ez a ház egy része alól hiányzott. Közben a kivitelező is jelezte, hogy a megváltozott helyzet miatt nem folytatja a munkát, új céget kellett találni, amelyik befejezheti a munkát. Most azonban úgy látszik, rendbe jöttek a dolgok.

Az új kivitelező tartja az ütemtervet, és ha valami újabb, váratlan dolog nem történik, akkor őszre el is készülnek

– közölte szerdai helyszíni sajtótájékoztatóján Gyergyószentmiklós polgármestere. A kérdőjelek most a finanszírozásnál merülnek fel, mivel eredetileg kevesebb, mint 1 millió lejes költséggel számoltak, de a költségek meg fogják haladni a 2 millió lejt is. A következő hónapokban ezért 400 ezer lejt kell erre átcsoportosítson az önkormányzat. Ha megtörténik a munkálat átadása, hat napközis csoport költözhet vissza egy teljesen megújult és a mai elvárásoknak mindenben megfelelő épületbe, amely modern konyhával, előadóteremmel, elkülönítő helyiséggel nyílhat újra.