Két országos tantárgyversenyt is szerveznek Háromszéken

Nagy horderejű, de annál nemesebb feladatot kaptak Kovászna megye tanintézményei: idén áprilisban két országos tantárgyverseny megszervezéséért is felelősek. Sepsiszentgyörgyön a magyar nyelv és irodalom terén, Kézdivásárhelyen hittanolimpián mérhetik össze tudásukat az ország magyar anyanyelvű diákjai.

Nem minden évben szerveznek országos tantárgyversenyt Kovászna megyében, az idei tavasz azonban kihívást hozott a tanfelügyelőség és az oktatási intézmények számára, amelyek vezetői igyekeznek színvonalas eseményeket és a gyerekek számára gazdag programkínálatot összeállítani. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be, amely során Kiss Imre főtanfelügyelő elmondta: volt már alkalom rá, hogy a versenyszervezésre vonatkozó felkérést vissza kellett utasítaniuk, mert nem volt meg rá az adminisztrációs keret. Most azonban két neves esemény lebonyolítását is felvállalták.

Hittanolimpia Kézdivásárhelyen

Összesen tizenkét megye 156 diákját várják a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnáziumban megszervezendő országos magyar nyelvű római katolikus hittanolimpiára április 24-e és 26-a között. Bejan András igazgató elmondta, számukra nem idegenek a hittanversenyek, hiszen 2014-től mostanig többször is sor került rá, ugyanakkor az iskolában évtizedek óta működik teológia szak is, több mint száz diákkal a négy évfolyamon. Ugyan a Nagy Mózes szerepel házigazdaként, Kézdivásárhely más iskolái is szerepet vállaltak a szervezésben, így például a Gábor Áron Szakközépiskola biztosítja a szálláshelyet és az étkeztetést.

A programról szólván Bejan András elmondta, szerdán érkeznek,