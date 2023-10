Két napon át a reformpedagógia volt a téma

illetve a szervezők az érdeklődő szülőket is meghívták egy kerekasztal-beszélgetésre, ahol nekik is lehetőségük volt megismerkedni e módszerekkel.

Kocsis Annamária, a magyar tannyelvű elemi oktatásért felelős tanfelügyelő visszatekintett arra, hogyan szülte a változtatás igényét még a múlt század elején az autoriter tanárok, frontális oktatás, passzív diákok, leckefelmondás által jellemzett oktatási rendszer. A reformpedagógiák a tananyag életközeliségére, a diákok önfejlesztésére, együttműködésére, cselekvésére építenek, ezekhez a megfelelő eszközöket is megteremtik, és folyamatosan gazdagodnak, alakulnak, elemeikkel pedig a hagyományos oktatást is gazdagítják.

A főtanfelügyelő számokat is hozott a háromszéki alternatív oktatásra vonatkozón: 38 román nyelvű és 53 magyar nyelven tanító pedagógus dolgozik az alternatív oktatásban, azaz az összes Kovászna megyei pedagógus 3,7 százaléka; de mivel ezekhez a módszerekhez külön képzésre és más osztálykörnyezetre van szükség, nem könnyű bevezetni őket az oktatási rendszerbe. Step by step oktatásban 48 , Waldorf-módszerrel 10 csoport és osztály tanul az idei tanévben, vagyis megyeszerte összesen mintegy ezer gyermek, felerészben óvodában, felerészben iskolában.

Sepsiszentgyörgyön a step by step (lépésről lépésre) oktatási módszernek már 25 éves hagyománya van, bölcsője éppen a Váradi József-iskola. Jelenleg itt minden évfolyamon egy stepes osztály működik. Időközben óvodás csoportokban is alkalmazták e módszert, jelenleg Kovásznán, Kézdivásárhelyen és a megyeszékhelyen léteznek ilyenek. Ugyancsak e két városban működik óvodai Waldorf-oktatás, illetve a Nicolae Colan-iskolában már gimnáziumi szinten is kiépült ez az oktatási rendszer, amelynek szintén 25 éves múltja van Sepsiszentgyörgyön.

illetve már elkezdeni is csak egy alapfokú képzés után lehet. A lépésről lépésre típusú pedagógia egyik oktatója országos szinten Balázs Réka, a Váradi József-iskola tanítója, aki még a módszer amerikai kidolgozóitól tanult. Nála vagy közvetlenül a bukaresti képzési központban lehet jelentkezni azoknak, akik be szeretnének lépni ebbe az oktatási rendszerbe, a képzések román nyelven történnek, igény szerint online is.

Balázs Réka szerint most is van érdeklődés e módszer iránt, habár jelenleg is több olyan pedagógus dolgozik a megyében, akik képzett oktatók, azonban hagyományos osztályokban tanítanak, mert az alternatív osztályok száma korlátozott, és speciális igényeik miatt nem is indíthatók bármikor.