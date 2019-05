Két napig áll a bál a marosvásárhelyi várban

Főszerepben egész hétvégén a népzene és néptánc • Fotó: Barabási Attila Csaba

A rendezvény megálmodója, a Maros Művészegyüttes, illetve annak vezetője, Barabási Attila. Barabási érdeklődésünkre elmondta, hogy mi motiválta a hagyományteremtő szándékkal megszervezett fesztivál létrehozásában. „Erdélyben több nemzetiség él együtt, mindegyik itt élő nemzetiség szervez kulturális rendezvényeket, de Marosvásárhelyen most először születik egy olyan hagyományőrző fesztivál, amely külön figyelmet fordít arra, hogy négy nemzetiség – magyar, román, német és roma – folklór értékeit egymás mellé helyezze és úgy mutassa be” – fogalmazott a hivatásos együttes vezetője, aki elmondása szerint az ötlet megvalósításához méltó partnerre talált a budapesti Hagyományok Házában, amely most építi az erdélyi hálózatát.

A programokban és vendégekben bővelkedő fesztivál szombaton délelőtt kezdődött, a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló programokkal egészen vasárnap estig várják a nagyérdeműt a marosvásárhelyi várban. Két színpadon is zenét és néptáncot láthatnak-hallhatnak a résztvevők, akiknek természetesen lehetőségük van részt is venni a táncban és muzsikában.

De a hagyományos mesterségekből is kap ízelítőt a látogató, kibédi posztóüzem mutatja be a posztókészítés, gyapjúfeldolgozás titkait, kosárfonók, bőrdíszműves, furulyakészítő, fafaragó, viseletkészítő mesterségének rejtelmeibe is be lehet tekinteni majd – hogy csak néhányat említsünk a vasárnap estig tartó programok közül.