Két kerékre pattantak és felvonulva megmutatták, hogy mennyien vannak

2022. május 15., vasárnap

Vásáron mutatkoztak be a civil szervezetek

Jól sikerült az idei, hétvégén megtartott Civil szervezetek vására, az szervezők is, a résztvevők is elégedettek, hiszen az időjárás is kedvezett, az érdeklődők is szép számban látogatták az interaktív kiállításokat.