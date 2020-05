Két hónapig is elhúzódhat a kórházak visszaszervezése

A veszélyhelyzetben is megtartják a koronavírusos-fertőzötteket kezelő és a háttérkórház státust a kórházak, a visszarendezés fokozatosan történik, két hónapig is eltart. András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója arra számít, hogy a május 15-ei lazítások után emelkedni fog a fertőzések száma, ezért arra kér mindenkit, tartsák be az óvintézkedéseket, különben lenullázódnak az elmúlt két hónap erőfeszítései, és újabb szigorításokat kell bevezetni.