Két hét alatt több mint a háromszorosára nőtt Hargita megye fertőzöttségi mutatója

Nem ritka már a 10 ezreléket meghaladó fertőzési rátájú település Hargita megyében, és a járványhelyzetet vázoló statisztikából az is kitűnik, hogy a helyzet gyorsan romlik.

Szinte hetente duplázódik a fertőzési ráta Hargita megyében • Fotó: Veres Nándor

Az ötödik járványhullámot okozó omikron vírusvariáns terjedési sebessége jól tetten érhető a megyei járványhelyzetet összegző statisztikában. Az igazolt fertőzések megyei átlaga péntekre elérte a 6,77 ezreléket, ami több mint a háromszorosa a két héttel korábbi 1,77 ezreléknek, de az egy héttel korábbi 3,88 ezreléknek is közel a duplája.

Települések szerinti bontásban azonban már a 10 ezreléket meghaladó fertőzöttségi ráta sem ritka: nyolc olyan község és város volt csütörtökön a megyében, ahol az utóbbi két hétben igazolt fertőzések ezer lakosra vetített száma túllépte a tízet. Persze, ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen a szakemberek már korábban is számtalanszor hangsúlyozták, a valóságban lényegesen nagyobb a fertőzések száma, ugyanis sokan nem végeztetnek tesztet, illetve olyanok is vannak, akik tünetmentesen vészelik át a fertőzést. A közösségi terjedés erősödésére utal ugyanakkor az is, hogy egyre csak nő a tesztek pozitivitási rátája, tehát az elvégzett tesztek egyre nagyobb arányban hoznak pozitív eredményt.

A skála két vége

Tizenegy olyan település is volt csütörtökön a megyében, ahol a fertőzöttségi mutató még nem érte a 3 ezrelékes értéket. A koronavírus előfordulásának a gyakorisága Gyergyótölgyesen a legmagasabb, 13,72 ezrelékes a község fertőzési rátája, a legalacsonyabb pedig Tusnád községben, ahol 0,93 ezreléket mértek. A megyei egészségügyi szakhatóság csütörtöki jelentése szerint Gyergyótölgyes mellett Csíkcsicsóban (12,45), Csíkszeredában (11,65), Csíkszentléleken (11,33), Csíkpálfalván (11,03), Madéfalván (10,74), Felsőboldogfalván (10,21) és Vaslábon (10,18) haladja meg a tíz ezreléket a fertőzési ráta.

A legalacsonyabb, 1 ezrelék körüli fertőzési rátát Tusnád (0,93), Kászonaltíz (1,06), Szentábrahám (1,09), Galócás (1,28), Korond (1,7) és Gyergyóditró (1,9) községek esetében mérték.

Noha az omikron vírusvariáns általi megfertőződés általában enyhébb lefolyású, mint a korábbi variánsok által okozott megbetegedés, az erős közösségi terjedés és az alacsony átoltottság miatt növekszik azoknak a betegeknek a száma, akik kórházi ellátásra szorulnak.

A Hargita megyei kórházakban a Covid-betegek részére fenntartott ágyak foglaltsága csütörtökre elérte a 37,91 százalékot, ami már meghaladja a mintegy 34 százalékos országos átlagot.

Újvariáns-gyanús minták

Fejér Szilárd kémikus-kutató nem tartja kizártnak, hogy a térségben már jelen van az omikron új alvariánsa is. A sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont vezetője a közösségi hálón szerda este közzétett bejegyzésében az írta, hogy az általuk aznap elvégzett pozitív tesztek között tíz olyan is volt, amelyek nem szokványosak.

10 olyan mintánk is volt ma, aminek a PCR görbéje nem utal a »klasszikus« omikron variánsra (BA.1), pláne, mert az elmúlt néhány napban alig találtunk ilyent. Ezek a személyek vagy a Delta variánssal fertőződtek, vagy az omikron láthatatlan verziójával, a BA.2-vel.

Ez utóbbi variáns most már dominánssá vált Dániában, és minden országban, ahol már kimutatták, növekszik a részaránya, tehát még az eredeti omikronnál is fittebb. Egyelőre nincs semmilyen adat, ami súlyosabb betegséget jelezne a BA.2 esetén, tehát arra számíthatunk, hogy az eredeti omikronhoz hasonlóan kevés lesz a kórházi esetek részaránya” – fogalmazott a kémikus-kutató.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy aznap 126 pozitív mintát igazoltak, ami 67 százalékos pozitivitási rátát jelent, ami az eddigi legmagasabb náluk.

Lassan csak az nem fertőzött, aki nem teszteli magát.

„Rengetegen megtapasztalják a következő napokban, hogy az omikron nem egy egyszerű nátha, vagy éppen influenza. Még mindig azok indulnak a legjobb esélyekkel, akiknek megvan a booster dózisuk is. (…) Habár benne vagyunk a sűrűjében, aki teheti, mászkáljon sokat friss levegőn, és kerülje a megfertőződést, amíg csak lehet. Sok rekord megdől majd a következő hetekben. Reméljük, a törékeny egészségügyi rendszerünk bírja majd a terhelést, és nem bénul meg az miatt, hogy rengeteg egészségügyi dolgozó lesz kénytelen betegszabadságot kivenni” – írta bejegyzésében Fejér Szilárd.