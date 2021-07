Két dolgot nagyon kifogásol Székelyudvarhelyen az RMDSZ-frakció

Nem ért egyet a székelyudvarhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciója azzal a költségvetés-módosítási javaslattal, amelynek részeként beruházásoktól vonnának el forrásokat. Hasonlóan gondolkodnak arról is, hogy a budapesti főpolgármesterségtől adományként kapott buszokat most mintegy 260 ezer lejes leltári áron venné át az önkormányzat az Urbana Rt-től.

A költségvetés-módosítással kapcsolatos napirendi pont szavazásakor tartózkodni fog az RMDSZ-frakció • Fotó: Beliczay László

De hasonló a helyzet a városközpont felújítását célzó beruházás, a fiataloknak nyújtandó ingyenes telkek, valamint a művelődési ház rendbetétele és az Ugron Gábor utca modernizálása esetében is. „Ezzel mi nem tudunk egyetérteni, hiszen

Nem értik, hogy három hónappal a költségvetés-tervezet elfogadása után miért kell pénzeket elvonni bizonyos beruházásoktól, amiket aztán egyebek mellett új projektek tanulmányainak elkészíttetésére fordítanának – jelentette ki Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es önkormányzati képviselő. Emlékeztetett, a Szabad Emberek Pártjának (POL) tagjai elmondásuk szerint éppen azért emelték meg idéntől az adókat, hogy előteremtsék a nagyobb, pályázati támogatásból finanszírozandó beruházások önrészéhez szükséges pénzt. Ehhez képest most

Buszokra költenek

Furcsának találja az RMDSZ-frakció azt az előterjesztést is, amely szerint az önkormányzat 263 ezer lejért megvásárolná azokat a buszokat az Urbana Rt-től, amelyeket a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal adományozott 2019-ben. Szakács Tibor RMDSZ-es képviselő közölte, ezeket a buszokat az Urbana Rt. már egyszer megpróbálta átadni a székelyudvarhelyi közszállításért felelős vállalatnak, ám nekik nem kellett, hiszen

a nagy járművekkel nem lehet közlekedni a város szűk utcáiban.

Arra is kitért, hogy információi szerint a négy busz összesen közel ötmillió kilométert ment már, csak meglehetősen „ki vannak kozmetikázva”. Úgy tudja, technikai felértékelés is készült a járművekről, amelyből kitűnt, hogy használhatatlanok. Most egy újabb hasonló vizsgálat zajlik.

„Nekünk az a bajunk, hogy jó eséllyel olyan buszokra költünk pénzt, amelyeket nem fogunk tudni majd semmire sem használni. (…) Egyébként, ha adományként érkeztek a buszok, akkor miért nem lehet adományként továbbadni?

– tette fel a kérdést Szakács. Benedek Árpád Csaba közölte, a szakbizottsági ülésen elhangzottak szerint a városvezetés buszokat is szeretne biztosítani annak a vállalkozónak, aki elvállalja a székelyudvarhelyi közszállítást, azért vásárolnák meg a járműveket.

Egyébként már több közbeszerzési eljárást is meghirdettek a megfelelő cég megtalálása érdekében – mivel jövő hónap végén lejár a jelenleg megbízott vállalat szerződése –, ám ezekre nem jelentkezett senki. Remélik, hogy a buszok biztosításával több sikerrel járnak. „Ezek a buszok azonban alkalmatlanok a használatra Székelyudvarhely szűk utcái miatt” – hangoztatták újból a sajtótájékoztató megszólalói.

Hasonló gondok a megyeszékhelyen



Csíkszeredában is hasonló problémák vannak a szűk utcák és körforgalmak miatt, Veres Sz. János, a városi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. vezetője szerint. Éppen ezért 8–10 méter hosszú buszokra lenne szükség a szolgáltatás biztosításához. Próbálnak megfelelő járműveket vásárolni a jelenlegi lestrapáltak helyett egy európai uniós pályázat révén, ám a beszerzésük nem egyszerű feladat. Ők addig is áthidaló megoldásként szeretnének használható buszokat bérelni, ám erre is kevés lehetőség van.