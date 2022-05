Készülnek az emberek a járványmentes nyárra

A járvány előtti időszakra hasonlít a külföldi utazások iránti érdeklődés, de azért ott van az óvatosság is: kevesebb az előre tervezés, jellemzőbb az azonnali foglalás és utazás. Megnőtt az igény a repülős utakra, hiszen az idő mellett már a benzin is drága.

Érdekesnek találja ugyanakkor, hogy az utóbbi időben egyre többen repülőgéppel szeretnének utazni. „Ez a jelenlegi helyzetben magyarázható a megemelkedett üzemanyagárakkal is, hiszen emiatt jelentősen megugrott a buszos kirándulások költsége, de a jelenség már a drágulás előtt is megfigyelhető volt, ugyanis

– mutatott rá Bihari Márta.

Kérdésünkre, hogy a különböző szállodák által kínált all inclusive ellátást, vagy inkább az apartmanokat részesítik előnyben az utazók, az irodavezető elmondta, tapasztalatai szerint a döntés több különböző szempont figyelembe vételével születik meg: nagyban függ az úti céltól is, például Törökország, Bulgária, Egyiptom és Tunézia azok a helyek, amelyek kimondottan az all inclusive ellátásra vannak berendezkedve, ezekben az országokban ennek a szolgáltatásnak az ára is kedvező. Akik kimondottan pihenésre, kikapcsolódásra vágynak, általában ezen úti célok valamelyikét választják.

Ezzel szemben például Olaszországba vagy Görögországba inkább az aktív kikapcsolódásra vágyók utaznak, akiknek nem éri meg az all inclusive ellátást igényelni. Ott a vendéglátóipari egységek is leginkább erre vannak berendezkedve, az all inclusive ellátás pedig nagyon drága – magyarázta.

Egyre tudatosabbak az utazásra készülők

Noha a világjárvány kitörése előtt nem volt jellemző, hogy biztosítást kötöttek a nyaralni indulók, manapság már tudatosabbak az emberek.