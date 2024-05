Készül a virágóra, a Bolyai tér szépítésével pedig meglesznek a ballagásokig

Ezernyi virágot ültetnek el a napokban Marosvásárhelyen a közterületekre. Készül a virágóra, amely nemcsak szép lesz, de a pontos időt is mutatja. Beültetik a Bolyaiak szobra előtti ágyásokat is, hogy ballagásra minden pompázzon.

Marosvásárhelyen a főtéri virágóra egy igazi találkozási pont, amit a vásárhelyiek, de környékbeliek is jól ismernek és a turisták is gyakran lefényképezik. A szerkezet, amelynek alaplapját több ezer virág alkotja, mutatja majd a pontos időt is.

Egységes szemlélet

Második napja dolgoznak a virágórán a marosvásárhelyi kertészet alkalmazottai. Tőkés Sándor, a virágkertészet aligazgatója a Székelyhonnal megosztotta: városszerte a virágszőnyegek ültetését részesítik idén előnyben, így a virágóránál is. Ez azt jelenti, hogy