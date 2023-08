Készül a nagyüzemre a Sepsi Tabakó Fesztivál

Tovább gazdagodott Sepsi Tabakó Fesztivál programkínálata, amelyet augusztus 31. és szeptember 2. között rendeznek meg Sepsiszentgyörgy emblematikus ipari műemléképületének területén, az egykori dohánygyárban. Ugyanakkor a szervezők idén is számítanak önkéntesek jelentkezésére a fesztivál lebonyolításához.

A művelődés, a zene és a szórakozás egyedülálló egyvelegét nyújtja a Sepsi Tabakó Fesztivál második kiadása – ígérik a szervezők. A fesztivál menetrendje a gyári munkához hasonlóan három műszakban zajlik:

a nappali műszak során szakmai előadások és inspiráló panelbeszélgetések várják a résztvevőket,

a második műszakban népszerű zenekarok váltják egymást a dohánygyár „gyártósorán”,

míg a harmadik műszak az éjszakai hangulatról szól, amelynek keretében ismert DJ-k pezsdítik fel a bulit.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) társszervezésében zajló nappali műszak középpontjában a glokalizáció aktuális témaköre áll, célja pedig olyan helyi kérdések globális kitekintésű megvitatása, melyek az egész régió fejlődésében fontosak lehetnek.

A második műszakbeli fellépők (Beton.Hofi, Blahalouisiana, Dzsúdló, Elefánt, Intim Torna Illegál – Dorogi, Ivan & The Parazol, Konyha, Kowalsky meg a Vega, Manuel, Parno Graszt, Platon Karataev, Punnany Massif, valamint Tankcsapda) mellé újabb nevek kerültek. A szervezők friss bejelentése szerint a listához csatlakozott Smiley, aki nemcsak a román ajkú közönséget vonzza, hiszen zenéje a magyarok körében is népszerű. Mint kiderült, a későbbiekben további román nemzetiségű előadók bejelentésére is számítani lehet.

Az éjszakai műszak lemezlovasai között már biztosan ott lesz Andro, Drop the Cheese, Lofti Begi, Sterbinszky X MYNEA, Yamina, a fellépők sora azonban még mindig nem végleges.

A fesztivál lebonyolításához tavaly közel háromszáz önkéntes járult hozzá, a szervezők idén is számítanak az önkéntesek jelentkezésére: az érdeklődők augusztus 13-ig (éjfélig) jelentkezhetnek a www.tabako.ro weboldalon.

Ugyanitt megvásárolhatók a belépők és kemping jegyek, amelyek egyébként jegyértékesítő partner-helyszíneken is elérhetők: Sepsiszentgyörgyön a Szimplában, Korondon a Gasztro Bankban, Székelyudvarhelyen a Spionban, Csíkszeredában az Ólommadárban, Baróton a Mementóban.