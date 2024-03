Készül a hőn áhított körforgalom Székelyszentléleken, forgalomváltozások várhatók

Noha a tél beköszöntével Székelyszentléleken, a 13A és 13C jelzésű országutak kereszteződésében felfüggesztették a körforgalom megépítésének munkálatait, most, hogy az időjárás is kedvező, látszani kezdett a fény az alagút végén: a munkálatok javában folynak az érintett útszakaszon. Kovács Lehelt, Farkaslaka község polgármesterét arról kérdeztük, ez miként érinti a közeli falvak lakóit, és hogyan befolyásolja az országút forgalmát.

Legutóbb tavaly novemberben írtunk a Farkaslaka községi veszélyes útkereszteződésben épülő körforgalomról, amelynek építése alighogy elkezdődött, a téli időjárás miatt szüneteltetni voltak kénytelenek. Farkaslaka polgármestere akkor rámutatott, éveken át kérte az útügyi igazgatóság munkatársait, hogy építsenek körforgalmat a veszélyes útkereszteződésbe, ahol már halálos kimenetelű baleset is történt.

Mivel a munkálatok miatt várhatóan el kell majd terelni a forgalmat, a községvezetőt arról kérdeztük, mire számíthatnak a közeli falvak lakói, illetve a 13A és 13C jelzésű úton közlekedő sofőrök. Kovács Lehel kérdésünkre elmondta, a forgalomterelésre több alternatívájuk is van mind a Nyikómalomfalva, mind a Székelyszentlélek irányába közlekedők számára. Mivel a 13A jelzésű országútról le lehet térni a 25-ös községi útra – amely Bogárfalvára és Szentlélekre visz –, ez lesz az egyik alternatívája a körfogalom-építés miatt zajló munkálatok elkerülésének.

Székelyszentlélekről ugyanis két kijárat van az országútra – egyik az, ahová a körforgalom épül –, ezzel a kerülőúttal tehát megoldható lesz, hogy a Székelyudvarhely irányából közlekedők is zavartalanul haladhassanak Farkaslaka felé. A faluba ugyanakkor két másik bejárat is van Farkaslaka irányából, így az onnan Székelyudvarhely felé haladók is Szentléleken keresztül kerülhetnek.

Nyikómalomfalva irányába szintén a 13A jelzésű országútról letérve, a tejfeldolgozó üzem közelében húzódik egy mezei út, amelyet korábban a 13C jelzésű országút nyikómalomfalvi szakaszán meghibásodott híd javítása miatt vehettek igénybe az ott lakók, alternatív útvonalként a faluba. Mivel akkor sokan használták azt az útszakaszt, az illetékesek lekövezték.