Késik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése  

Engedélyek, jóváhagyások megszerzésének kötelezettségei is késleltetik a Tusnádfürdőt és Tusnád községet ellátó új vízvezeték építésének elkezdését. A meglévő csővezeték gyatra állapota és ismétlődő törései miatt elengedhetetlen beruházás számára most az építkezési engedélyre várnak, a munkát remélhetőleg ősszel tudják elkezdeni.

A finanszírozási kérést már jóval korábban elfogadták, tavaly októberben pedig a közbeszerzési eljárás után a kivitelezési szerződést is aláírták a beruházást finanszírozó Országos Beruházási Társaság (CNI) és a kiválasztott cég képviselői, de

Mivel időközben az anyagárak is emelkedtek, nemrég 3,5 millió lej költségkiegészítést kellett igényelni, ezt a finanszírozó elfogadta – tudtuk meg.

– vázolta a helyzetet Butyka Zsolt.

A jelenleg használatban levő, 2014-ben elkészült ellátóvezeték a gyatra kivitelezés és a felhasznált anyagok elégtelen minősége miatt évszaktól függetlenül most is rendszeresen elszakad, vannak városrészek, ahol emiatt napokig maradnak víz nélkül a lakók, a vízhiány ilyenkor Tusnád község településeit is érinti.