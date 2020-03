Hamarosan kérhető a tanúsítvány a kényszerszabadsághoz

Ha egy vállalkozásnak több tevékenységi köre van, és csak egyiket zárták be katonai rendelettel, minden alkalmazottját elküldheti kényszerszabadságra. Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Debreczeni László sepsiszentgyörgyi adószakértő lapunknak elmondta, a tanúsítvány beszerzése egyszerű, várhatóan öt nap múlva a gazdasági minisztérium honlapján kell bevezetni az adatokat, fel kell tölteni egy típusnyilatkozatot. Elektronikus aláírást kérnek, ám ha a munkaadónak nincs elektronikus aláírása, akkor aláírhat kézzel, majd a felhatalmazott személy, például a könyvelő, aki eddig is a saját elektronikus aláírásával letette a jelentéseit, a nevében a gazdasági minisztérium honlapján beterjeszti a kérést.

Kétféle tanúsítvány létezik:

a kék azokra a munkaadókra vonatkozik, amelyek tevékenységét az országos vészhelyzeti bizottság vagy katonai rendelet teljesen leállította, ők minden alkalmazottjukat elküldhetik kényszerszabadságra;

a sárga színű azokra, amelyeknek a márciusi bevétele 25 százalékkal csökken a január–februári időszakhoz képest – e cégek alkalmazottaik 75 százalékát küldhetik kényszerszabadságra.

Debreczeni László hangsúlyozta, ez utóbbi esetben a kényszerszabadság egy jog, és nem kötelezettség, tehát aki akarja és tudja, folytathatja a tevékenységét. Arra is kitért, hogy az adatokat helyesen kell feltölteni, mert utólag ellenőrizni fogják, és

ha a megadott adatok nem helytállók, visszafizettetik a kormánypénzt.

Az adószakértő rámutatott, az alkalmazók a kényszerszabadságról a döntést eddig is meghozhatták, a tanúsítvány megszerzése előtt is megtehetik, a bizonylat arra kell, hogy csatolják a dokumentációhoz, amit áprilisban kell benyújtani a megyei munkaerő-elhelyező ügynökségekhez, a márciusi juttatásokra kérve az állami támogatást.

A szerdán este megjelent módszertan egy lényeges vetületet is tisztáz: ha egy vállalkozásnak több tevékenységi köre van, és csak egyiket zárták be katonai rendelettel, minden alkalmazottját elküldheti kényszerszabadságra – hívta fel a figyelmet a szakértő. Például ha egy cégnek van egy vendéglője és egy üzlete, a vendéglőt katonai rendelettel bezárták, ha úgy dönt, az üzletben is felfüggesztheti a tevékenységét, és az ott dolgozók után is megkapja a kényszerszabadságra járó állami támogatást.

Debreczeni László arra is kitért, hogy sok munkaadó aggódott, ha él ezzel a lehetőséggel, a kényszerszabadság lejárta után arra kötelezik, hogy hat hónapig foglalkoztassa az alkalmazottait.

„Ez a megkötés a tervezetben szerepelt, de a végleges rendeletbe már nem került be, így nincs olyan kötelezettség, hogy a kényszerszabadságról visszatérő alkalmazottakat hat hónapig foglalkoztatni kell” – szögezte le az adótanácsadó.