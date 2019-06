Keresztet vetett, amikor meglátta, hogy végre aszfaltoznak

Négy éve, 2015-ben indította el a Gyergyószentmiklós önkormányzata azt a beruházást, amely során négy utca teljes felújítását tervezték. Az Arany János, a Fogarasy Mihály és a Cloșca utca aszfaltozása el is készült 2016 nyarára, azonban a leghosszabb és legforgalmasabb, a Rákóczi Ferenc utca azóta is munkaterület, csak nagy kockázattal volt járható. Most azonban úgy tűnik, végre lezárul a munkálat.