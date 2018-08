Keresztet állítanak a Kis-Cohárdon

Keresztszentelés az Öcsémen 2010-ben. A hegyimentők megjelölik a Nagy-Hagymás csúcsait. Archív • Fotó: Csibi Márti

Augusztus 15-én déli tizenkét órakor kezdődik az ünnepi szentmise a hegy csúcsán, oda várnak minden emlékezni és ünnepelni akarót a szervezők. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Gyergyói Osztálya az előzetesen jelentkezők függvényében autóbuszt is indít Gyergyószentmiklósról. A Kis-Cohárdra való feljutásban a hegyimentők segédkeznek minden, az ünnepségen részt venni akaró, természetszerető embernek.

A kereszt felszentelését a pannonhalmi apát Korzenszky Richárd vállalta, nagy valószínűséggel jelen lesz Kémenes Lóránt főesperes is, aki gyergyószentmiklósi születésű, és az első keresztszentelésnél is jelen volt.

Négy méter magas, fémszerkezetű és lárics, azaz vörösfenyő-borításos, gyopárdíszes kereszt készül.

Az állítás kezdeményezője, Tóth Károly elmondta, „a hegyimentő-szolgálat negyvenéves fennállásának évfordulójára készül emlékjel minden bajtársért, aki dolgozott velünk, önkéntes munkával ellátta ezt a szolgálatot, és azokért is, akik szolgálat teljesítése közben hunytak el”.

A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park területén, a jelenlegi antennaroncs helyére kerül a kereszt, egységet képezve a Kis-Cohárd vasalt útjával, amely a Wild Ferenc-emlékút nevet viseli. Wild Ferenc szakkönyvíró, alapítótag, hegymászóedző 2016. május 21-én hunyt el, az ő emlékét idézi a kereszt is.

„A via ferrata megépülte óta Hargita megyének egyértelműen, de lehet, hogy egész Erdélynek leglátogatottabb hegycsúcsa a Kis-Cohárd, itt van méltó helye a hegyimentők emlékművének. Lesz csúcskönyv is, amelynek beírásai irányt mutatnak az idegenforgalmat elemzőknek, így a Babeș–Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatának is” – közölte Tóth.

Az ötödik kereszt



Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy az a hegycsúcs, amelyre kereszt kerül, nagyobb vonzerővel bír. A térségben Tóth Károly indíttatására, aki egyébként a hegyimentő-egyesület elnöke is volt korábban, a hegyimentők keresztet állítottak a Nagy-Hagymásra, a Csofronkára, az Öcsémre és a Vit-havasra is a korábbi esztendőkben. Ezek mind fából készültek, ám a Kis-Cohárd esetében jobbnak látták fémszerkezet alkalmazását a hely kitettsége, a villámlások és a látogatottságból adódó esetleges rongálások miatt is.