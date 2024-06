Keresik a tüdőgyógyászati klinika ideiglenes helyét

Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy a megyei önkormányzat átadta a fejlesztési minisztériumnak a tüdőgyógyászati klinikát és a hozzá tartozó területet. Azt is tudatta, hogy a versenytárgyalással, valamint a munkálatok elkezdésével folytatódik a projekt.

hőszigetelik és tetőtérrel látják el az épületet, kicserélik a nyílászárókat, és két új liftet is beszerelnek. A kórház udvara is megújul, parkolóhelyeket is kialakítanak.