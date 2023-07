Kerékpáros talákozóval zárul idén is a FerBiT

„Közösséget alkotunk, ahol lehetőség kínálkozik arra is, hogy hitünket megéljük, megerősödjünk benne” – fogalmazott Főcze Imre (Bonaventura) ferences atya a szerkesztőségünknek is elküldött közleményében. A Facebookon a Ferences biciklitúra név alatt eseményt is létrehoztak a találkozóról, ahol további információkat is megosztanak.

A ferences biciklitúrát, a FerBiT több mint másfél évtizede szervezik meg. Az eddigi megtett útjaik közt szerepel Székelyföld minden szeglete. Továbbá úticél volt Máriazell, Lourdes, Fatima, Medjugorje, Czestochowa, Santiago di Compostella és Róma is. Mintegy 15 európai országot bejártak, idén a Mária Úton gurulnak Márapócstól Csíksomlyóig.