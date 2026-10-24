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Képernyők helyett közösségi élményekre hívják az iskolákat

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Újra lesz Analóg November. A Kapcsolj Ki! Mozgalom programja idén is arra biztat, hogy novemberben minél több időt töltsenek a digitális világon kívül. A résztvevők november 2. és 30. között offline perceket gyűjthetnek saját iskolájuk számára.

Gergely Imre

2026. október 24., 19:272026. október 24., 19:27

A programot tavaly szervezték meg először, akkor 140 erdélyi iskola csatlakozott, és a résztvevők összesen tízmillió percet töltöttek képernyők nélkül. A legtöbb offline időt gyűjtő intézmény, és így a megmérettetés nyertese a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum lett.

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A kezdeményezés célja, hogy az iskolai közösségek a telefonok és kijelzők helyett egymásra figyeljenek, beszélgessenek, játsszanak, és valódi élményeket gyűjtsenek. November 2. és 30. között a résztvevők az Out! applikáció segítségével gyűjthetik az offline perceket saját iskolájuk számára. Minél több időt töltenek képernyő nélkül, annál nagyobb eséllyel kerül az iskola a ranglista élére.

A kihívás tétje egy tízezer lej értékű olvasó- és pihenősarok, amelyet babzsákokkal, könyvekkel és társasjátékokkal rendeznek be a nyertes iskolában.

Az Analóg November erdélyi programja az RMDSZ Nőszervezete és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége együttműködésével valósul meg.

További részletek és minden fontos információ az analognovember.ro oldalon érhető el.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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