Képernyők helyett közösségi élményekre hívják az iskolákat

Újra lesz Analóg November. A Kapcsolj Ki! Mozgalom programja idén is arra biztat, hogy novemberben minél több időt töltsenek a digitális világon kívül. A résztvevők november 2. és 30. között offline perceket gyűjthetnek saját iskolájuk számára.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A programot tavaly szervezték meg először, akkor 140 erdélyi iskola csatlakozott, és a résztvevők összesen tízmillió percet töltöttek képernyők nélkül. A legtöbb offline időt gyűjtő intézmény, és így a megmérettetés nyertese a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum lett.

Hirdetés

A kezdeményezés célja, hogy az iskolai közösségek a telefonok és kijelzők helyett egymásra figyeljenek, beszélgessenek, játsszanak, és valódi élményeket gyűjtsenek. November 2. és 30. között a résztvevők az Out! applikáció segítségével gyűjthetik az offline perceket saját iskolájuk számára. Minél több időt töltenek képernyő nélkül, annál nagyobb eséllyel kerül az iskola a ranglista élére.