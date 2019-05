Kényszerhelyzet bírságokkal: elhúzódó gázvezeték-javítások miatt fogyott el a türelem Székelyudvarhelyen

Elhúzódó javítások akadályozzák hónapok óta a közlekedést Székelyudvarhelyen. Elfogyott a türelem • Fotó: Barabás Ákos

mert a forgalomkorlátozások és útlezárások alkalmazásához hiányzott a rendőrségi véleményezés, illetve nem jelölték ki megfelelően az akadályokat. Ugyanakkor figyelmeztették a burkolat helyreállítására vonatkozó kötelezettségeire is. Múlt héten jött az ellenőrzések következő hulláma, és

A városlakók türelme elfogyott, a közlekedésrendészethez is sok panasz érkezett. A rendőrök ellenőriztek, és húsvét előtt 12 jegyzőkönyv alapján

– emlékeztetett az előzményekre. Hozzátette, a későbbi csatorna- és más vezetékek építésekor is többször elszakították a gázcsöveket, amelyeket hegesztés után nem kezeltek le, és ezeken a pontokon szétmállottak a rozsda miatt. Albert szerint

Ezt kérdésünkre Albert Csaba, a munkálatok utáni helyreállítást a gázszolgáltató partnercégeként végző Viking Serv Kft. igazgatója is megerősítette. Ő a székelyudvarhelyi helyzetről azt mondta, ilyet még nem látott.

a gödrök, árkok száma is növekedett, meghaladva a 200-at, és jelezve, hogy sokkal nagyobb a baj, mint azt a kezdetekkor bárki is gondolta.

Több számadat is megjelent az eltelt hónapokban arról, hogy hány helyen kellett feltörni az útburkolatot a sürgős javítások miatt. Ahogy telt az idő,

Robbanás is lehetett volna

Senki nem számított ilyen mértékű rongálódásokra. Nem csak javításokra, gázvezetékcserékre is szükség van • Fotó: Barabás Ákos

A rendszer legnagyobb részén fémcsöveket használtak, elsősorban ez jelenti most a gondot. Ezek elhasználódtak, hiszen sok helyen szinte 50 éves csövekről beszélünk

A polgármesteri hivatal sajtóosztálya kérdésünkre azt közölte, Székelyudvarhelyen az ipari övezetben az 1970-es évek elején kezdődött a gázhálózat kiépítése, és néhány évvel később, a tömbháznegyedek építésével egy időben ezeken a városrészeken is elkezdték a gázvezetékek lefektetését. A kertvárosi részen az 1990-es években folytatódott a hálózatra csatlakozás.

– fogalmazott az igazgató, aki úgy értékelt, még egy kis ideig bosszúságot jelent ez az autósoknak, gyalogosoknak, de hosszú távon stabilitás lesz. A burkolat-helyreállítást korábban hidegaszfalttal végezték, most már a meleg aszfaltot is használják, a cégvezető szerint a folyamat felgyorsult.

,,Láttam, amint a szerelő bement a gödörbe megjavítani a szivárgó vezetéket, és amikor a kezével hozzáért, az ujja becsúszott, annyira megette a rozsda a csövet. Más megyékben többször is részt vettünk emberáldozatokkal, omlásokkal járó robbanások utáni helyreállításokban, utómunkálatokban, ezt kellett megelőzni itt” – osztotta meg tapasztalatait.

Miért nem korábban?

Miért nem történtek az elmúlt egy-két évtized során komolyabb beavatkozások, részleges vagy teljes utcai vezetékcserék annak érdekében, hogy megelőzzék a most észlelt vészhelyzetet? Ezt a kérdést is feltettük az érintetteknek, így a polgármesteri hivatalnak, a gázszolgáltatónak, de a helyreállítást végző cégtől is érdeklődtünk.

A polgármesteri hivatal folyamatosan kérte a gázvezetékek cseréjét, elsősorban azokban az utcákban, ahol teljes aszfaltszőnyeget terítettek le

– derül ki a hivataltól kapott válaszból, ahonnan azt is közölték, hogy a korábbi években is rendszeres volt a vezetékek periodikus ellenőrzése, amit egyébként a 2012-ben kiadott 123-as számú törvény szabályoz. Albert Csaba, a Viking Serv Kft. igazgatója szerint a szolgáltató által korábban alkalmazott szivárgásmérő eszközt tavaly felváltó korszerű, pontos mérőműszer használata jelezte először, hogy komoly problémák vannak a rendszerben, sok a szivárgás, és a beavatkozás nem várhat. Az említett kérdésre a szolgáltató Delgaz Grid is elegánsan kikerülte a válaszadást, ellenben hosszan bizonygatta levelében, hogy a cég számára fontos a hálózatok biztonságos üzemeltetése, ellenőrzése és a szükséges beavatkozások elvégzése annak érdekében, hogy megfelelő körülmények között történjen a szolgáltatás.

A szivárgások azonosítására használt korszerű eszközökkel pontosabban lehet észlelni a meghibásodásokat, ezért is nőtt a beavatkozások száma. Jelenleg folyamatban vannak a szükséges javítások, de igyekszünk ezeket minél hamarabb befejezni

– közölte a szolgáltató. A közterületek burkolatának helyreállításáról azt írták, a megbízott cég megnövelt létszámú alkalmazottal dolgozik a befejezés érdekében, és ott, ahol a szükséges javításokat elvégezték, május közepéig teljesen helyreállítják a burkolatokat. Ennek költségeit a Delgaz Grid állja – pontosítottak.