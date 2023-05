Kedvezményezettje volt a csíki közösség

Volt olyan feladatuk is, hogy időseknek végeztek el bevásárlásokat vagy közös társasjátékozást szerveztek, az időseket is bevonva a projektbe. Mint mesélte, annyira népszerű lett ez a projektjük, hogy más városokból is érdeklődtek iránta, és jövőre mindenképpen folytatni szeretnék Csíkszeredában is.

korábban írtuk Hat csíkszeredai projektet támogat a Lidl Románia Mintegy 245 ezer lejjel járul hozzá idén a Közösségi Alapítványok Romániai Szövetsége és a Lidl Románia hat csíkszeredai civil szervezet projektjéhez. A nyertes pályázókkal kedden írták alá a támogatási szerződést.

Utolsóként a Csíksomlyói Közbirtokosság – Partnerség a természetért című projektjéről beszélt Györfi Csaba, a csíksomlyói közbirtokosság elnöke. Mint mondta, halasztást kért a támogatóktól, ugyanis az időjárás miatt később tudtak hozzáfogni a tervezett 7 kilométeres hosszúságú tanösvény kialakításához Csíksomlyó hegyére. Egyelőre