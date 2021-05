Keddtől nyithatnak Sepsiszentgyörgyön az éttermek belső terei, a mozi és az előadótermek

Figyelembe véve, hogy az ezer főre eső koronavírusos megbetegedések száma 3 alá csökkent Sepsiszentgyörgyön, keddtől hivatalosan is sárga forgatókönyv lép érvénybe a városban.

• Fotó: Pinti Attila

Ez azt jelenti, hogy kinyithatnak az éttermek belső terei 30 százalékos működési kapacitással, ugyanakkor a Művész Moziba és az előadótermekben is újra fogadhatnak látogatókat szintén csökkentett kapacitással, tájékoztat a városháza. Az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent a megbetegedések száma Sepsiszentgyörgyön, így hétfőn, május 3-án az ezer főre eső koronavírusos esetek száma 2,36, ez március óta a legalacsonyabb mutató.

HIRDETÉS

Arra kérik a sepsiszentgyörgyieket, továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket, a távolságtartást, a védőmaszk viselését, a kézfertőtlenítést, hogy még inkább csökkenjen az esetek száma, a fertőzöttségi mutató. Arra is felhívják a figyelmet, hogy akik szeretnék beoltatni magukat, megtehetik a sepsiszentgyörgyi oltóközpontokban, az oltásra ezen a linken lehet regisztrálni. A három sepsiszentgyörgyi oltóközpontban, ahol Pfizer és Moderna által gyártott vakcinával oltanak, jelenleg több mint 1800 szabad hely van.