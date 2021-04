Keddtől naponta ötvennel több embert olthatnak be Gyergyóban

Keddtől nagyobb kapacitással működik a gyergyószentmiklósi oltóközpont: naponta akár kétszáz személyt is be tudnak oltani koronavírus elleni vakcinával.

Az adatok szerint nőtt az oltási kedv Gyergyószéken. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Egy újabb ütemmel, úgynevezett fluxszal növekedik keddtől a gyergyószentmiklósi oltóközpont működése, ami azt jelenti, hogy az eddigi 150 helyett már naponta 200 személyt is be lehet oltani – ismertette sajtótájékoztató keretében Csergő Tibor András gyergyószentmiklósi polgármester és Bíró Katalin, az oltóközpont vezetője. Elmondták, az eddigi tapasztalatok kedvezők, az oltóközpont működésének első két hónapjában sokan érkeztek távolabbi megyékből Gyergyószentmiklósra, de

az utóbbi hetek tapasztalata szerint a napi 150 oltásra jelentkező 70–80 százaléka a gyergyói térségben él.

„Februárban és márciusban összesen 5800 védőoltást adtak be, ennek egy része első, a többi pedig ismétlő vakcina. Ennek még hatvan százaléka volt Gyergyó-medencei lakó, de biztatók az adatok, hogy folyamatosan növekszik az oltási kedv a térségben” – hangsúlyozta a polgármester.

A kapacitás megnövekedése azt jelenti, hogy a regisztrálók hamarabb sorra kerülnek. Például ha valaki 1330. feliratkozó, már 3–4 nap múlva kaphat sms-t, hogy 24 órán belül ténylegesen programálják

– emelte ki Bíró Katalin. Gyergyószentmiklóson továbbra is Pfizer vakcinával oltanak.

A beteg, mozgásukban korlátozott személyeknek nagy segítséget jelent, hogy mobil egysége is van az oltóközpontnak, tehát ha valaki igényli, akkor őt, illetve a gondozóját is beoltják az otthonukban nemcsak Gyergyószentmiklóson, hanem a környező településeken is. Ezt az igényt telefonon kell jelezni az oltóközpontnál (0730–710094), és lehetőség szerint egy héten belül meg is kapja az oltást az érintett személy.

Mivel növekszik a gyergyószentmiklósi oltóközpont kapacitása, nagyobb lesz a forgalom is az intézménynél. Ezért kérik a Kórház utcai lakókat, hogy ne parkoljanak az épület előtt: naponta 8 és 20 óra között hagyják szabadon az ott található parkolóhelyeket.