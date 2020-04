Kató Béla: ebben az időszakban oda kell figyelnünk mindenre

Kedves testvéreim! Lassan elmúlt most már két hónap, hogy ez a járvány ilyen súlyos helyzetbe hozott minket, hogy be vagyunk zárva és nem tehetjük azt, amit szeretnénk.

„Azonban tudjuk azt, hogy ez az idő nem tart örökre, és mi minden nap úgy állunk oda az Isten elé, hogy Uram, vedd el rólunk ezt! De taníts meg, hogy mit akarsz ezzel a bajjal ránk hozni, hogy általunk ebben a világban elvégezni, akkor úgy is felfoghatjuk, hogy ez biztos érettünk van.

Nekünk most oda kell figyelnünk mindenre, amit ez időszakban megérzünk és megtanulunk. Így tudunk ezáltal másoknak is magunknak is hasznára lenni!”

– mutat rá Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.