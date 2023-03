Kastélyok éve – mit is jelent ez?

Maros megyében, a turizmus fellendítésével és a látogatásra érdemes helyek bemutatásával foglalkozó Visit Maros Egyesület a Kastélyok évének kiáltotta ki a 2023-as esztendőt, több programot szervezve e téma köré. Készült térkép, terepasztal, lesz kerékpártúra is.

Maros megyében, a megyei tanács fennhatósága alá tartozik a Visit Maros Egyesület, amely a turizmus fellendítésével foglalkozik. Vannak még ezenkívül Szovátán, Segesváron és Szászrégenben is hasonló egyesületek, azok a helyi önkormányzatok alárendeltsége alá tartoznak. A megyei turisztikai egyesületnél nemrég volt vezetőségváltás, a jelenlegi igazgató, Szántó Lóránt az idei tervekről, elképzelésekről tájékoztatta a sajtót. Kastélyok a középpontban A Visit Maros idén a kastélyok népszerűsítésére fekteti a hangsúlyt, részben azért, mert

az országban Maros megye az első helyen áll a rendbe tett és látogatható kastélyok és udvarházak számát illetően.

Emellett azért is, mert a kastélytulajdonosok pozitívan viszonyultak az együttműködéshez, a körtúrák megszervezésének lehetőségéhez. Készült egy terepasztal is, amelyen a kastélyokat tüntették fel, ezt már két turisztikai vásáron is bemutatták.

Térkép a Maros megyei kastélyokról és udvarházakról Fotó: Haáz Vince

Szántó Lóránt elmondta, hogy készítettek egy térképet is, amelyet több helyre kifüggesztenek majd, ugyanakkor a honlapjukon is elérhető. Ezen a Maros megyei kastélyok és udvarházak vannak feltüntetve, elérhetőségekkel. Júniusban egy kerékpártúrát is szeretnének szervezni, amely Marosvécsről indul, a Kemény-kastély meglátogatásával, érinti a görgényszentimrei Rákóczi–Bornemissza-, majd a gernyeszegi és sáromberki Teleki-kastélyt, a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélyt és a vásárhelyi várban ér véget. Elhangzott az is, hogy

a Visit Maros nem turisztikai cég, ő csak felhívja a figyelmet a lehetséges turisztikai útvonalakra, de nem tudja például a kastélytúrát tartalmazó turisztikai csomagot eladni, ezzel turistákat idecsalni.

Noha biztos lenne ilyen kastélytúrák iránt érdeklődés, egyelőre egyetlen turisztikai ügynökség sem látta meg az üzleti lehetőséget ebben. Marosvásárhelyen csak átutaznak Szántó Lóránt arról is beszélt, hogy egyesületük honlapján egy virtuális sétán is részt lehet venni, amelyen többek között Marosvásárhely és a megye más városaiban lévő érdekes helyeket lehet megtekinteni, madártávlatból, de „be is lehet sétálni” az épületekbe. Egyelőre ötven helyszínre látogathatunk el virtuálisan, viszont év végéig százra szeretnék ezek számát bővíteni.

A kastélyokat bemutató terepasztalon az egyesület kisbuszának modellje Fotó: Haáz Vince

Az illetékes elmondta, hogy

jelenleg Szováta és Segesvár a legnépszerűbb turisztikai célpont a megyében, Marosvásárhelyen csak átutaznak a látogatók,