Kastély nélkül is élő művészet – kiállítás Gyergyószentmiklóson

Ferencz Zoltán a legjellemzőbb alkotásokat válogatta össze a tárlathoz • Fotó: Gergely Imre

Már négy év telt el azóta, hogy a tulajdonjogi viták miatt zárva van a Lázár-kastély a látogatók elől, és ennyi ideje, hogy kiszorult a történelmi falak közül a művészeti élet is. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ alkotótáboraira azonban azóta is sor kerül.

Százhatvan művész dolgozott a kastélyzárást követő években rendezett művésztáborokban, és az ekkor készült alkotásokból válogat a központ művészeti vezetője, Ferencz Zoltán.

„Évente négy tábort szervezünk, 10-10 meghívott művésszel, így 160 alkotás gyűlt össze 2013-tól.

Az összeset nem lehet kiállítani, túl zsúfolt lenne a tárlat, így a jellemzőbbeket mutatjuk most meg, azokat, amelyek leginkább láthatóvá teszik az intézmény által képviselt irányvonalat

– fogalmazott Ferencz.

Biztosan részei lesznek a kiállításnak azok a művek, amelyeket Imre Mariann, Gerber Pál, Asztalos Zsolt, Munkácsy-díjas művészek alkottak, de művei révén jelen lesz Madaras Péter, a a koreai nemzetközi szobrászati biennále első díjasa, és Vinczeffy László, a Magyar Művészeti Akadémia tagja is.

A kiállítás címe is utal arra, hogy a tárlat a hely adottságainak köszönhetően is rendhagyó lesz.

A Pro Art Galéria épületének mindhárom szintjén műalkotások lesznek láthatók. A pincében a szobrászati alkotások, a földszinti termekben a képek és installációk, a padlástérben pedig a természetművészeti munkák printjeit láthatják a nézők

– közölte Ferencz Zoltán.

A Lázár-kastély négy éve nem csak a művészek de a turisták elől is zárva van. Most, hogy a pünkösdi búcsú miatt nagyon sok vendég tartózkodik vidékünkön is, számukra is különleges lehetőség lehet a kiállítás: bepillanthatnak a szárhegyi alkotótáborok világába.