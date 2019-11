Karrierbörze a pályaválasztás megkönnyítéséért

Karrierbörzét szervez Sepsiszentgyörgyön a Sic Card székelyföldi diákigazolványt kiállító Centrum Studiorum Egyesület november 18-20. között. Egy hétre rá Csíkszeredában is sort kerítenek rá.

• Fotó: Pálfy Sándor

Zsigmond József, az egyesület elnöke a keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hetedik éve foglalkoznak az igazolványok kibocsájtásával, tavaly Sepsiszentgyörgyön megszervezték a karrierbörzét, amelynek a lényege, hogy szakemberek mutatják be a hivatásukat, a regisztrált diákok pedig a találkozók során kérdezhetnek. Ezzel segítik a fiatalokat a pályaválasztásban.

Tavaly Sepsiszentgyörgyön 423 diák vett részt a rendezvényen, 70 százalékuk tizenegyedik osztályos, 30 százalék tizenkettedikes. A négy középiskola tanulói közül csak 10 százalék mondta, hogy nem akarnak tovább tanulni, 20 százalék biztos volt benne, hol folytatja a tanulmányait, 40 százalék két-három szak között „vacillált”, 30 százalék pedig nem tudta, milyen hivatást válasszon. Ez utóbbiaknak segíthet az egyetemi börze, de a karrierbörze mintegy hetven százaléknak nyújt hathatós segítséget – szögezte le Zsigmond József. Arra is kitért, hogy a börzén résztvevők 70 százaléka magyar nyelven szeretett volna továbbtanulni, 7 százalék román nyelven, a többiek valamilyen idegen nyelven.

A számítástechnika, a közgazdaságtan, a design, az építészet, az egészségügy, a marketing, a fotó-videó területéről mutatkoztak be szakemberek, és meglepően sok fiatal volt kíváncsi a rendfenntartó szervek munkatársainak előadásaira – mondta az alapítvány elnöke. A résztvevők 78 százaléka találta hasznosnak a börzét, így idén Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is megszervezik. A sepsiszentgyörgyi rendezvényről Zsigmond József elmondta, első két nap a középiskolákban zajlik a börze, harmadik nap a szakoktatásban tanulókat szólítják meg: CNC-megmunkálási szakértőt, cukrászt, fodrászt hívnak meg, hogy elmondják, miként lehet boldogulni a szakmákban. A diákok november 15-ig a tanintézetekben kifüggesztett plakátokon megtalálható QR-kóddal jelentkezhetnek be.