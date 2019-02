Karády Katalint jeleníti meg új kamaratermi előadásában a Csíki Játékszín

• Fotó: Gábos Albin

– ismertette a darab rendezője. Ugyanakkor hozzátette, egyfajta hiánypótló is a történet, hiszen a fiataloknak is lehetőségük nyílik egyfajta képet kapni Karádyról, és megismerni dalait.ű

A híres magyar színésznőt Márdirosz Ágnes, a csíkszeredai társulat színművésze alakítja majd,

aki elmondta gyermekkorában több régi, fehér-fekete filmjét is látta a művésznőnek, eljutott hozzá is, az a „szellő, amit Karády meglebbentett”. Mint mesélte, egy régóta dédelgetett álma, hogy eljátszhassa Karádyt a színpadon, amelynek most jött el az ideje. Az előadáson hallhatóak lesznek az egykori díva ismert és kevésbé ismert dalai is, felcsendül például a Hamvazó cigarettavég című dal, illetve a leghíresebb filmjének, a Halálos tavasznak a betétdala, amely az Ez lett a vesztünk címet viseli. A színésznőt zongorán Ráduj Gábor fogja kísérni.