Karácsonyi film- és sorozatajánló, avagy mit nézzünk, ha már unjuk a Reszkessetek betörőket Tamás Attila • 2021. december 25., 21:27 • utolsó módosítás: 2021. december 25., 22:30 Elképesztő mennyiségű film és sorozat közül választhatunk manapság, még akkor is, ha nem csak a kereskedelmi televíziók ünnepi kínálatára hagyatkozunk. Összeállításunkban a kilenc legújabb, a napokban vagy épp az elmúlt hetekben megjelent sorozatokat és filmeket ajánljuk a karácsonyi lazítós napokra.

Ha csak a legfrissebb megjelenéseket vesszük számba, az is sok órányi néznivalót biztosít számunkra • Fotó: Székelyhon-montázs

Bár a karácsony elsősorban az együttlétről, családról, az ünnep és a szeretet megéléséről és az ünnepi szentmisén/istentiszteleten való részvételről szól, azért hozzátartozik az evés-ivás és a lazítás is. Ezen belül a karácsonyi sziesztához hozzátartozik az orrvérzésig ismételt, a karácsonyhoz már hozzátartozó filmklasszikusok, vagy épp a kereskedelmi tévécsatornák kínálatába beemelt jó néhány éve vagy évtizede megjelent hollywoodi filmek újranézése, vagy egy alapos netflixezés. Ez utóbbihoz adunk néhány támpontot, és ajánlunk pár filmet és sorozatot a streamingplatformok kínálatából. HIRDETÉS 8-Bit Christmas (HBO) A Reszkessetek betörők népszerűségére és a Stranger Things nosztalgiafaktorára nagyban építő, december 24-én az HBO Max-en (és nálunk, az HBO Go-n) is megjelent karácsonyi vígjáték egy Jake Doyle nevű kissrácról szól, aki felnőttként, amolyan Így jártam anyátokkal stílusban meséli a kislányának gyerekkorának egyik emlékezetes karácsonyát (ráadásul felnőttkori verzióját épp a sorozatból ismert, Barneyt alakító Neil Patrick Harris játssza), amikor is nagyon szeretett volna barátaival egy – akkor csúcstechnológiának számító – 8 bites képmegjenítésre alkalmas Nintendo-játékkonzolt beszerezni. A retró-nosztalgiában tobzódó vígjáték jó kikapcsolódás lehet mondjuk a Reszkessetek betörők helyett, vagy éppen azok megnézése után.

• Videó: HBO Max

Don't Look Up (Ne nézz fel!) (Netflix) Szintén karácsonyra jelent meg a Netflix egyik idei nagy dobása, az A-listás sztárokkal teletűzdelt filmje. Adam McKay (The Big Short, Vice – mindkettőt jelölték Oscarra) legújabb filmjében Leonardo DiCaprio és és az utóbbi időben a filmes pályafutásában éppen szünetet tartó Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Mark Rylance alakítják a főbb karaktereket, de még sok ismert színész is feltűnik a több mint két órás filmben. A hivatalos szinopszis szerint ebben a társadalmi görbe tükörben két tudós próbálja a világ vezetőit meggyőzni arról, hogy egy hatalmas aszteroida tart a Föld irányába, ami végzetes lehet az emberiségre nézve. Hogy ez sikerül-e nekik vagy, sem, a karácsonyi sziesztázás közben könnyen kideríthető.

• Videó: Netflix

Emily in Paris (Netflix) Aki szereti a Szex és New Yorkot, vagy éppen a limonádénak is beillő könnyed, csajos sorozatokat, azoknak biztosan ott van a néznivaló listáján a Netflix égisze alatt készült Emily in Paris, aminek a napokban jött ki a második évada, ami tovább szövi a gyönyörű Lily Collins által alakított amerikai marketinges párizsi élményeit. Aki agykikapcsolós, sekélyes romantikázásra, gyönyörű ruhák és elegáns vacsorák, valamint amerikai és francia sztereotípiák felvonultatására vágyik, annak ez a sorozat a tökéletes darálnivaló az ünnepnapok alatt.

• Videó: Netflix

Hawkeye (Disney) Bár nálunk még nem elérhető a Disney+ streamingszolgáltató, az igazi Marvel-rajongók biztosan megtalálják a módját annak, hogy ne maradjanak le a filmes szuperhős-univerzumot bővítő sorozatokról sem, mint az év elején megjelent VandaVision, az ezt követő The Falcon and the Winter Soldier, a Loki, valamint a What if. A legújabb, mindössze hatrészes, streamingre készült folytatásos történet az egyik, szuperképességekkel nem rendelkező bosszúállóról, Sólyomszemről (Hawkeye) szól, és megismerteti a nézőkkel is a képregényekből ismert, szintén íjász Kate Bishop karakterét, aki a későbbiekben az új Sólyomszem lehet az újjászerveződő Bosszúállókban. Bár a történet és az akciók a középszerű Marvel-filmeket idézik, a Hawkeye-sorozat a karaktereiben és a világépítésben erős: feltűnnek korábbi Marvel-produkciókban bemutatott karakterek és újakat is behoznak a másod- és harmadvonalból, a szereplők közötti kémia pedig hihetetlenül erős. Marvel-rajongongóknak kötelező, mindenki másnak ajánlott, ráadásul a történet is karácsonykor játszódik, úgyhogy most a legalkalmasabb ledarálni, már csak a hangulat miatt is.

• Videó: Disney+

The Wheel of Time (Amazon) Pénteken kijött az utolsó rész is az Amazon új, nagyköltségvetésű fantasy-sorozatából, így akik eddig halogatták, az ünnepek alatt pótolhatják a folytatásos történetet, ami többek között képet ad arról, hogy milyen lesz majd a még ennél is több pénzből készülő, jövő ősszel érkező Gyűrűk Ura-sorozat. A Wheel of Time máris az Amazon legnépszerűbb fantasyje lett (mondjuk nincs túl sok kihívója, legalábbis házon belül), a készítők pedig több évadra terveznek, hiszen Robert Jordan 14! kötete vár televíziós adaptálásra. Kérdés, hogy kitart-e a nézői lelkesedés, hogy a streamingóriás újabb és újabb évadokat készítsen belőle. Addig is a most véget ért első évaddal kell beérnünk.

• Videó: Prime Video

The Witcher (Netflix) Egy év kihagyás után, nagy várakozást követően folytatódott a képernyőn is Ríviai Geralt, Ciri, Yennefer és a többi, sokak által a játékokból és a könyvekből ismert dark fantasy-karakterek története, amit a Netflix 2019-ben egyértelműen egyfajta Trónok harca pótlónak szánt. A számok őket igazolták, hiszen bár a nézői és kritikai visszajelzések alapján nem sikerült a legjobbra az adaptáció, de rengetegen nézték meg ahhoz, hogy a platform egyik húzócíme legyen, és ami komoly rajongóbázissal rendelkezik, akik tűkön ülve várták a második szezont. Ezt tudják most az ünnepek alatt ledarálni azok is, akik eddig nem tették meg.

• Videó: Netflix

The Silent Sea (Netflix) A Netflix legújabb, december 24-én megjelent dél-koreai sci-fi sorozata nagy érdeklődésre tarthat számot a Squid Game példátlan népszerűsége nyomán, ez a történet azonban egy thriller-elemekkel tűzdelt, grandiózus sci-fi, aminek története szerint jelentősen megcsappan a Föld ivóvíz-készlete, ami miatt egy csapat űrhajós és tudós kénytelen a visszamenni a korábban magára hagyott holdbázisra, ahol nem várt történésekkel kell szembesülniük, és mindenről kiderül, hogy nem az, aminek első látásra tűnt. Tényleg nem egy Squid Game, de mivel a dél-koreai mozgókép-gyártás az elmúlt időszakban nem is egyszer lepte meg a világot, ennek tükrében érdemes esélyt adni a nyolc epizódos sci-finek, főleg ha szeretjük a nem is annyira távoli jövőben játszódó rejtélyes és fokozatosan kibontakozó történeteket.

• Videó: Netflix

The Matrix Resurrections (Warner Bros. Studios) Ki gondolta volna, hogy 22 évvel az első Mátrix film és a folytatásai után ismét Mátrixot fogunk nézni, ami tulajdonképpen a negyedik része egy, az évek során elsatnyuló, egyedi látásmódú filmes univerzumnak. A korábbi filmekhez hasonlóan szintén Keanu Reeves és Carrie-Ann Moss főszereplésével készült negyedik felvonás az aktualitása miatt lehet érdekes, hiszen a Mátrixban játszódó történetszál a jelenünkben játszódik, Neo és Trinity fölött is elszállt az idő, és a virtuális valóság irányítását is átvette valaki más, így továbbra is van aki ellen küzdeni a Mátrixon belül és kívül. A Warner ezt a filmet is járványhelyzet miatt kialakított hibrid forgalmazási rendszerben dobta piacra (egyszerre jelent meg moziban és streamingen az HBO Max felületén), ami a kényelmi szempontokat figyelembe vevő potenciális nézőket tántoríthatja vissza attól, hogy jegyet váltsanak a filmre az ünnepek alatt, továbbá gyakorlatilag, mivel online is elérhető a film a legjobb minőségben, ezért bárki számára elérhetővé, megnézhetővé vált, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szélesebb körben emelkedhet be a köztudatba. A Mátrix-rajongók biztosan megnézik, akik pedig egy filmklasszikus folytatására kíváncsiak, nem fogják kihagyni a reneszánszát élő Keanu Reeves legújabb filmjét két John Wick között (aminek negyedik része a várt 2022 helyett csak 2023-ban jelenik meg).

• Videó: Warner Bros. Pictures

Spider Man: No Way Home (Marvel/Disney) Minden idők legjobb Pókember-filmje csak a mozikban nézhető, így ha ünnepi mozizásra adnánk a fejünket, akkor érdemes ezt választani, egyrészt azért, mert a fél internet erről beszél, és már egyre több spoiler kiszivárog a netre a történetről, másrészt pedig, hogy nem csak agyatlan szuperhős-mozi, hanem igazi érzelmi töltete, íve, és megannyi, rajongókat kiszolgáló része van, egyszóval egy valóban szerethető alkotás. Ha nem a Mátrixot, vagy valamelyik jelenleg futó filmet néznénk meg egy plázamozi kínálatában, akkor a Pókember legújabb történetével biztosan nem lövünk mellé, és biztosan tátva marad a szánk bizonyos jeleneteknél.

• Videó: Sony Pictures Entertainment