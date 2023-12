Az elmúlt napokban a Rádió GaGán megtudtuk, hogy merre jár a Mikulás. Erdély legnagyobb és leghallgatottabb magyar nyelvű rádióhálózatának csapata pedig folytatja a játéksorozatot: most egy 10 napon át futó játékkal készül a hallgatóknak, amely december 11-én rajtol. Regisztrálni azonban már most is lehet.

32 nyeremény talált gazdára a Rádió GaGán futó Merre jár a Mikulás? nevű játékban, a GaGások azonban most még nagyobb dobással készülnek: 10 napon keresztül közel száz nyereményt biztosítanak a hallgatóknak, ha azok a szabályoknak megfelelően válaszolnak a műsorvezetők telefonhívására. És hogy mit is jelent ez? A játékba hasonló módon kell regisztrálni, mint a mikulásos játékra: a 0730-548 888-as telefonszámra el kell küldenünk saját nevünket, telefonszámunkat, valamint a jelmondatot, ami ezúttal a Karácsonyi ajándéközön a Rádió GaGán! lesz. Ezt követően a rádió műsorvezetői december 11-e és 20-a között bármikor felhívhatják a regisztrált játékosokat, akik a el kell mondják a jelmondatot ami a következő: Karácsonyi ajándéközön a Rádió GaGán! Aki ezt megteszi, az automatikusan ajándékban részesül, illetve esélyes lesz a nap végi nagy ajándékok megnyerésére is.

A nyereményjáték főtámogatója a jatszma.ro, ahol több ezer termék közül válogathatsz. Kártya és römi, ügyességi játékok, számtalan gyermekeknek szóló játék, legók és felnőtteknek szóló játékok – ezeket mind megtalálod a jatszma.ro kínálatában.

A rádiós nyereményjáték főtámogatója a Benedek Húsüzem is. A gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó termékei rengeteg odaadással és figyelemmel készülnek székelyföldi hentesmesterek által. A természetes füstölési eljárással előállított szalámik, kolbászok és különböző hentesáruk esetében a minőség és a harmónia garantált. Benedek – minőségi termékek, korrekt áron!

A DAYCOME Románia egyedüli, nemzetközileg is elismert gluténmentes gyára, amely 2022-ben indult a Siménfalva községhez tartozó Székelyszentmihályon. A termékek nem tartalmaznak semmilyen mesterséges adalékanyagot, színezéket vagy tartósítószert. A DAYCOME célja, hogy egészséges alternatívát nyújtson az emberek számára, valamint a gluténérzékenyek, cukorbetegek és sok más speciális diétával étkező embereknek visszaadja az otthon ízeit és az étkezés örömét. A játékban az általuk felkínált termékeket is meg lehet nyerni.

A Karácsonyi ajándéközön a Rádió GaGával! nevű játékot a Smile – EveryDay ruhásüzlet is támogatta. A férfi és női ruházatot, valamint kiegészítők teljes garmadáját kínáló ruhásbolt immár nemcsak személyesen várja vásárlóit Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, hanem házhoz is szállítanak. Így kedvenc termékeidet – például az MSara farmernadrágokat és a Metrofive kabátokat – meg is rendelheted a vállalkozás Facebook-oldaláról. Ha trendi ruhákra vágysz, náluk bármit megtalálsz.

Végül, de nem utolsósorban a játék támogatója a VIBE is. A VIBE fesztivál az évek során Erdély legnagyobb magyar nyelvű könnyűzenei fesztiváljává cseperedett. A minden év nyarán megszervezendő eseményen idén több mint 100 000 résztvevő bulizott, 2024-re a vibeosoknak pedig még nagyobb terveik vannak. Már most tudjuk, hogy olyan magyarországi nagyágyúk lépnek fel jövőre, mint a Bagossy Brothers Company, a 4S Street, Beton.Hofi, BSW, Carson Coma vagy ByeAlex és a Slepp. Az előadók listája folyamatosan bővül, az új fellépők kilétéről először a VIBE közösségi oldalain (Facebook és Instagram) értesülhetsz, ugyanakkor már most megvásárolhatod a 2024-es belépődet kedvező áron itt.