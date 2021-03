Kamerákkal figyelik majd az Olt-folyó mentén szemetelőket

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) hétfőn a Víz Világnapján meghirdette az Olt folyó tisztítása kísérleti projektet. A bukaresti MaiMultverde szervezettel együttműködésben az országos Tiszta vízzel országos projekthez csatlakoznak – tájékoztat Bereczki Kinga a HKA ügyvezetője.

Az Olt folyó tisztítása projektnek két fontos célkitűzése van:

a folyó takarítása a vízfelületen és a part mentén;

valamint a tisztaság megőrzése.

A civil szervezet a célok alapján határozza meg a cselekvési tervet, és szólítja meg a partnereket. Az állami intézményekkel együttműködve első lépésben beazonosítják az Olt folyó mentén a kritikus pontokat, ahol nagyobb mennyiségben található szemét, vagy szemétlerakó helyek alakultak ki az évek folyamán. Ezeken a helyszíneken térfigyelő kamerákat helyeznek ki a fokozott ellenőrzés és megelőzés érdekében.

A projekt egyik kiemelt tevékenységét augusztusban szervezik meg, amikor az Olt menti településeken mozgósítanak, a helyi közösségek és hatóságok bevonásával átfogó takarítást végeznek, ugyanazon a napon, azonos forgatókönyv alapján.

Hargita és Kovászna megyékben 29 település érintett – 11 Háromszéken és 18 Hargita megyében –, ahol felveszik a kapcsolatot az ott lakókkal, mozgósítanak, hogy minél nagyobb számban csatlakozzanak az akcióhoz.

Számítanak az intézmények, környezetvédelmi szakemberek és civil szervezetek támogatására is.

A HKA máris egy felhívással fordul mindazokhoz, akik egyetértenek a céllal, hogy segítsenek a szemetes részek földrajzi beazonosításában. A hka@hka.ro címre lehet elküldeni a beazonosított terület földrajzi, GPS-koordinátáit, valamint fotót. A 0744–167500-as telefonszámon részletes tájékoztatást nyújtanak a projekttel kapcsolatban, ezen a számon csatlakozni is lehet.

Bereczki Kinga hangsúlyozta, a projekt kísérleti jellege abból az újszerű megközelítésből fakad, hogy nemcsak a víz tisztítására fektetnek hangsúlyt a forrástól kiindulva, hanem a tisztaság megőrzésére is. Az országos Tiszta vízzel programot, amelyhez a HKA csatlakozott, 2019-ben indította a MaiMultverde szervezet, valamint a Lidl Románia, azzal a céllal, hogy a Dunát megtisztítsák a szeméttől és a műanyagoktól. A programhoz tíz Duna menti város csatlakozott, most kiterjesztik a Dunába beömlő folyókra is, hogy hatékonyabban tudják fenntartani a folyam tisztaságát, és csökkentsék a Fekete-tengerbe jutó szemét mennyiségét.