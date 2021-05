Juhot, bárányokat és nyulakat ölt a medve Ajnádon – videó

Kedvenc fotóink a csíksomlyói búcsúról

Több szempontból is rendhagyónak bizonyult az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú, ami a koronavírus-járvány kezdete óta a legnagyobb rendezvény volt Székelyföldön. A főként helyi zarándokok fogadalmi búcsúján mi is ott voltunk, most pedig a kedvenc fotóinkat mutatjuk az eseményről.