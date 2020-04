Juhokat öltek és bárányokat vittek el a nagyvadak

Két bocs és egy anyamedve garázdálkodott szerdán hajnalban egy székelyszenttamási gazdaságban, ahol több juhot és bárányt is elpusztítottak. Székelyudvarhelyen pedig az utcákon kóborolt egy nagyvad az említett időszakban.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

maga is látta a támadókat szerdán éjjel egy óra tájékán: két idősebb bocs és egy anyamedve tört be a telkére.

A nagyvadak két villanypásztort is átszakítottak, mire elérték a fából készült pajtát, amelynek az oldalát felszakítva fértek hozzá a háziállatokhoz. Első alkalommal nem is laktak jól, hiszen a későbbi órákban is visszatértek. A gazda rámutatott,

próbálta ugyan reflektorokkal és kiabálva elriasztani a támadókat, de azok úgyis elragadták a jószágokat.