Jubileumi fennállását ünnepli a Kékiringó Néptáncegyüttes

Idén decemberben lesz huszonöt éve, hogy Both Aranka, a Kékiringó Néptáncegyüttes táncoktatója megálmodta és létrehozta az első néptánccsoportot. Azóta számos „táncostalpú” nemzedék került ki a kezei alól, az egészen kicsiktől a felnőttekig, idén decemberben ennek a fél évszázadot átölelő munkának összegzik gyümölcsét és visszaemlékeznek az eltelt évekre – derült ki az ünnepséget ismertető sajtótájékoztatón.

A táncegyüttes vezetője, két részre bontotta a rendezvénysorozatot: 16-án, pénteken beszélgetések és vetítések fognak zajlani, amely során a táncegyüttes eddigi tevékenységét mutatják be, valamint bemutatkoznak a táncot tanuló csapatok is, akik mesélni fognak tapasztalataikról. 17-én, szombaton, kiállításmegnyitó, a gyerekeknek kézműves foglalkozások, valamint az ünnepi gálaműsor fog zajlani, amire három másik táncegyüttest is elhívtak.