Jövőre még több beteget kezelnének a Pető-módszerrel

Jövőben is folytatni szeretnék a térítésmentes gyógykezeléseket Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a Pető-módszerrel. Idén négy alkalommal tartottak fejlesztéseket a különböző idegrendszeri sérülésben szenvedőknek, összesen 83 felnőttet és 40 gyermeket kezeltek. A következő évben azt tervezik, hogy a négy helyett öt alkalommal fogadhassák a betegeket. Minden alkalom három hetes intenzív terápiát jelent.

Csuka Pál. Még több kezelést végeznének 2020-ban Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen • Fotó: Veres Nándor

Jövőben öt alkalommal végeznek majd gyógykezeléseket Csíkszeredában a Pető Intézet munkatársai, az első időpontról érdeklődve Csuka Páltól megtudtuk, hogy legközelebb február 3-ától kezdődően lesz gyakorlati rész a képzésben, ekkor három hetes fejlesztést tartanak, az első és az utolsó napon pedig szűréseket is végeznek. Hozzátette, a pontosabb időpontokról és információkról majd bővebben értesítik az érintetteket a sajtón keresztül.

az év során négy alkalommal tartottak három hetes fejlesztéseket, amelyek során összesen 83 felnőttet és 40 gyermeket kezelhettek a Pető-módszerrel, ugyanakkor a hozzátartozóiknak és a szüleiknek is segítettek, hogy tudják otthon is folytatni ezzel a módszerrel a foglalkozásokat.

A jövő heti foglalkozásokon az illyefalvi Pető András Fejlesztő- és Képzőközpont nyolc végzőse is részt vesz majd.

a gyermekek szülei illetve a felnőttek gondozói elsajátíthatják a Pető-módszert is, így a fejlesztést a továbbiakban maguk is folytathatják.

Már harmadik éve Székelyudvarhelyen is

A Pető-módszer azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akiknek a születéskor rendellenesség lépett fel, és sérült a központi idegrendszerük. Illetve azon felnőttek részére, akik koponyasérülés miatt mozgáskárosodásban szenvednek, valamint Parkinson-kórt vagy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak náluk. A foglalkozásokat három szakképzett konduktor végzi. A módszer azért is különleges, mivel az egyéneket külön-külön megismerik, így eredményes fejlesztésben részesülnek, ami magába foglalja a mozgás, a beszéd, az értelem az önellátás tanítását, valamint a szociális képességek fejlesztését is. A gyerekek számára napi két órát, a felnőtteknek pedig két-három órát tart a napi foglalkozás.

Pető András (1893–1967) orvos-gyógypedagógus egyedülálló gyógymódjának alapgondolata az volt, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét „konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés.