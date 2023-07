Jövőre a világörökség részévé válhat az énlaki castellum

A harmadik kapuját is feltárták idén az énlaki római kori határerődnek, amely Dacia tartományt védte. A Románia által benyújtott pályázatnak köszönhetően a világörökség részévé válhat Dacia provincia határvonala, ami új lehetőségeket nyitna meg a castellum bemutatására.

A feltárást vezető Visy Zsolt emlékeztetett, az elmúlt években a vár két kapuját, utakat, várfalakat, várárkokat, tornyokat, valamint a központi részen elhelyezkedő főépület (principia) egyik szárnyát is feltárták.

A harmadik kapu feltárása zajlott idén a helyszínen, amiben két magyarországi egyetemi hallgató volt a szakember segítségére, továbbá az etédi polgármesteri hivatal által odavezényelt szociális segélyből élők is kivették a részüket az ásásból.

A fennmaradt szövegből kikövetkeztethető, hogy ezt a falépítési feliratot Antoninus Pius császár tiszteletére készítették. A tábla a 149-es évszámot is tartalmazza, ami a fal építésére utal.

Visy elárulta, bízott benne, hogy idén sikerül megtalálni a már korábban említett kőtábla másik felét is, de ez nem sikerült. A munka során ugyanakkor elkülönítettek egy lerombolt várfalat, illetve a közelében lévő újjáépítettet.

Az is kiderült, hogy kőfallal zárták le a kaput a rómaiak, akik így védekeztek a támadó germánok ellen. A 230-as években történt falazáskor jó eséllyel hagytak kisebb kijárati ajtót a katonák, ám ezt egyelőre nem sikerült igazolni. A szakember közölte, ha lesz rá lehetősége, jövőre is szeretne visszatérni a helyszínre, hogy feltárást végezzen, ám azt egyelőre még nem döntötte el, hogy pontosan hol legyen az ásatás.

Ez jövő nyáron meg is történhet, amennyiben az elképzelést elfogadja a döntéssel felruházott bizottság. Nagyon örülne a szakember, ha ez megtörténhetne, hiszen munkájuk során

Ez egyébként turisztikai szempontból is fontos lenne az énlakiaknak, illetve a falut magába foglaló Etéd községnek. Arra is kitért, hogy korábban nehézkesen ment ez ügyben a kommunikáció a község vezetőségével, mostanra azonban pozitív irányt vettek a beszélgetések. Az önkormányzat is igyekszik segíteni a munkát például azzal, hogy szállást biztosít a Magyarországról érkezett hallgatóknak.