Jövőben bővülhet háromszorosára a térfigyelő kamerák száma Csíkszeredában

A kibővített rendszer, amely egy-egy útkereszteződésben több kamerát is tartalmaz majd, a forgalom követése, a nagyobb közlekedésbiztonság mellett digitális forgalomszámlálásra, különböző, a közlekedésfejlesztés szempontjából fontos adatok begyűjtésére is alkalmas. A projekt tartalmazza egy központi vezérlőrendszer létrehozását is a helyi rendőrség székhelyén, amelynek diszpécserközpontjában állandó ügyelet biztosításával folyamatosan, éjjel-nappal lehet követni a kamerák felvételeit – ezeket hosszabb ideig tudják tárolni majd, mint most.